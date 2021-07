Gaby estrena su tango "Inmortal"

Mañana a las 20.30 hs se estrenará en Youtube el tango "Inmortal" de Gaby La voz sensual del tango dedicado a Evita y compuesto especialmente por la cantante (letra y música) para el musical La Descamisada de Homero Bimbo.

Se podrá observar en este link: https://www.youtube.com/watch?v=7N-tw5Rs6_U

"Cuando estaba seleccionando el repertorio que interpretaría en la obra, me faltaba una canción de apertura, que fuera una especie de introducción a lo que seguiría... Y no la encontraba! Así que una noche me encerré sola a grabar lo que podía llegar a ser la solución y nació Inmortal; letra y música de un tirón", contó la morocha bahiense.

El video que acompaña la interpretación es una composición de imágenes históricas y fragmentos del estreno de "La Descamisada" en la Biblioteca Rivadavia de Bahía Blanca (febrero 2021) tomadas por Libertad Audiovisual.

El tango forma parte del disco Cantoras.ar y puede escucharse en Spotify.

https://open.spotify.com/track/3a0mI9rLwqzSgxKRQJvgFB?si=ad32a72f5c2a4b88