"Ladran Sancho, señal de que cabalgamos". Olimpo sigue en la A con un fútbol vistoso

En apenas un puñado de partidos, Gastón Sancho supo darse su impronta al juvenil equipo de Olimpo. El DT formateó un elenco que combinó dinámica y buen juego. El destino quiso que los chicos tuvieran que afrontar una serie final con el experimentado Libertad por un lugar en la elite del fútbol doméstico y el aurinegro pudo salir airoso.

Sancho le contó a La Nueva. sus sensaciones tras su primera gran prueba como entrenador de Primera.

“Tanto con Norman Calvo como con Walter Sarti compartimos muchas cosas, sobre todo la idea futbolística a desarrollar. Se logró conformar un cuerpo técnico con las ideas bien claras, coincidimos en casi todos los aspectos y este paso que dimos es importante para todos”, dijo el orientador aurinegro.

--¿Por qué se quedaron en la A?

--Porque en los dos partidos creo que la balanza jugó un poco a favor nuestro. Nunca negociamos la forma de encarar los partidos: siempre tuvimos la convicción de la manera en la que queríamos que jugaran los chicos, que se desenvolvieran con naturalidad. Creo que por eso también no es casualidad que repitiéramos equipo en los dos partidos, más allá de que tuvimos la suerte de no tener gente afectada por lesiones o algo por el estilo. Si bien Libertad era un gran equipo y tomamos recaudos, siempre nos basamos más en lo nuestro. La balanza final, por lo demostrado en los dos partidos, reflejó, quizás no por mucho, que fuimos justos en quedarnos en la A.

--Era toda un prueba para los chicos.

--Sin dudas La serie estuvo difícil, donde jugó lo emotivo con dos equipos de polos opuestos porque nosotros somos un equipo juvenil y Libertad con mucha experiencia, gente de muchos partidos en Primera. Se enfrentaban dos posiciones. La verdad es que salió bien. Libertad fue un durísimo rival porque también tiene sus armas e hizo todo lo posible para revertirlo. Pero creo que en el final tuvimos la claridad suficiente en esos momentos claves como para ganar de visitante. Eso fue clave, les dije a los chicos que con el tiempo le daríamos mucho valor a ese partido, a ese penal final y a todo lo que pasó. Y analizarlo desde el juego es difícil porque fueron dos partidos después de un parate, sí creo que se dio lo mejor que podía darse.

“Sí me gustó mucho algo que era una incógnita: el tema de cómo iban a tomar estos partidos. Porque desde el juego sabemos lo que nos dan ese tipo de jugadores, tenemos confianza plena en ellos y por eso les damos la camiseta y juegan, pero la incógnita era cómo iban a responder desde lo anímico, desde el carácter. Y la verdad que lo hicieron tremendamente bien, lo jugaron con mucho carácter, nunca se dejaron pasar por arriba, en los momentos donde no se pudo jugar trataron de permanecer en bloque o de defender todos. Y en todo momento hubo predisposición para todo y entendieron de qué se trataban estos dos partidos”, agregó Sancho.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--¿Notás que hay material para ilusionarse?

--Obviamente. Hay que mejorar muchas cosas, siempre hay que hacerlo, y mucho más estos jugadores: tenemos chicos como Sanhueza que tienen tres partidos en primera, Parra con 4 o 5, Facundo Aguirre también. Hay muchos chicos que recién están comenzando la competencia en Primera, pero lo más importante que es la unión del grupo y estar de acuerdo primero dirigentes, cuando les manifestamos que queríamos enfrentar esto con los chicos y obviamente con algunos del Federal, pero que sean del club. Se dio todo bien y en eso tiene mucho que ver el CT del Federal, que siempre tuvo la predisposición de cedernos a los chicos, como Di Búo, Faur, Malmoria, Palacios. Eso fue también un factor importante.

--¿Y vos cómo lo viviste?

--No imaginaba vivir esto, o por lo menos a principios de año como pintaba el torneo, más largo, para más partidos... La verdad que la intensidad que vivimos estas últimas semanas fue importante. Pero linda experiencia, se vive con mucha intensidad, adrenalina. Esto lo digo tanto como si hubiera sido para bien o para mal: esta forma de trabajar y de combinar chicos del club que tengan la posibilidad, siempre y cuando se la ganen. Ahora obviamente estando en la A es más fácil decirlo, pero si hubiera tocado desde el otro lado, la idea era seguir por el mismo camino así que no iba a modificar mucho eso.

A un toque

Lo que viene. "Ya tenemos otro desafío más así que tenemos que seguir laburando. Sí se puede formar y mantener una línea de juego. No sé si todos los clubes están en las mismas condiciones por un montón de factores, pero nosotros estamos preparados para eso porque, primero, tenemos los jugadores para hacerlo, y más allá de eso, nosotros como idea, como convicción de lo que queremos. La idea es que peguen el salto y que no se pongan techo. Sabían que eso nos podían dar y le agregaron carácter. Te diría que estos dos partidos significaron más que un torneo, por todo lo que pasaron".

La división de categoría. "Sé que el promocional va a ser muy competitivo y hay grandes equipos, pero en la A sabemos que hay equipos que van a jugar a otro nivel como Bella Vista o Liniers, que van a reforzarse, que hay jugadores por ahí más cercanos a una categoría superior y tanto Primera como Tercera van a ser mucho más competitivas. Por eso nuestro deseo era jugar en la A y obviamente porque creo que es el lugar de Olimpo, pero también había que demostrarlo: nada de estar por capricho sino demostrar, y se demostró. Los chicos están cerca del Federal A porque lo han demostrado, tenemos la suerte de que ahora Carlos (Mayor) y 'Patrulla' (Jorge Jiménez) cuando los ven y si les muestran en el entrenamiento, práctica o cómo se comportan".

El futuro ya llegó. "Creo que hay muchos chicos de este plantel que en corto plazo, y alguno en un poquito más, los vamos a tener en el equipo principal. Ojalá se pueda sostener toda esta idea para seguir en el camino.

Su trabajo. "El balance como DT hasta acá fue más o menos lo que esperaba, si bien fue cortado, 6 fechas y ahora retomar con estas dos finales... positivo, con cosas para mantener y otras para mejorar. Uno nunca deja de aprender. Trato de hablar con colegas siempre o de ir leyendo y tratar de mejorar la profesión que uno quiere. Nos queda un segundo semestre difícil, duro, pero como dije aquella vez, lo vamos a afrontar y vamos a ser competitivos, o al menos va a ser la idea. Esperemos estar a la altura de las circunstancias y que estos chicos sigan cumpliendo metas".