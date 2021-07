Lautaro Martínez dio una conferencia en Liniers: "Quiero que sea un club modelo en Bahía y el sur argentino"

Lautaro Martínez dio esta noche una conferencia de prensa en Liniers y dijo que quiere que "el club crezca y que sea modelo en Bahía y el sur argentino".

El bahiense, que salió campeón de América con la Selección argentina, expresó que "los chicos son los principales protagonistas de esto. Estoy orgulloso y feliz de ver crecer al club, el que me dio la oportunidad de crecer como persona y como jugador".

Previamente, el delantero de Inter fue homenajeado dentro del Doctor Alejandro Pérez.

Distribuidos en el campo de juego, se encontraban los chicos de las categorías formativas, el plantel de Primera, el equipo de fútbol femenino y vóley. Así como también dirigentes, exdirigentes y empleados del club.

"Quiero que el club crezca, que los chicos disfruten. Que tengan un club lindo, ordenado, que sea modelo en Bahía Blanca y el sur argentino, que todos los chicos estén felices de jugar al fútbol en Liniers", agregó el "Toro", quien estuvo acompañado por su familia: su mujer Agustina, su papá "Pelusa", su hermano Alan Martínez y su amigo Lucas Esperón.

En el acto tomaron la palabra el presidente Carlos Pablo y el dirigente José María Bilbao, quienes junto a otros colaboradores de la institución le entregaron distintos obsequios a Lautaro y descubrieron una infografía con una foto suya en el Maracaná y con la frase "La casa del campeón del América".

Los más chicos tuvieron de cerca a su ídolo.

"Siento orgullo de todo lo que estoy viviendo, estoy muy feliz y disfrutando esto, porque realmente son sensaciones únicas y uno va cayendo a medida que va pasando los días", dijo sobre el título que logró con el seleccionado, en el que también estuvo Germán Pezzella.

Al seguir hablando sobre Liniers, sostuvo: "Desde el primer día que llegue al club he sentido cosas que nunca antes había sentido. Me ayudaron mucho cuando personalmente y familiarmente estábamos viviendo cosas difíciles, no me olvido de eso. Estoy agradecido al club por todo lo que me ha brindado, me pone feliz verlo crecer en obras, en infraestructura. El Zibecchi está cada día más lindo".

"Desde que empecé a jugar al fútbol, siguiendo los pasos de mi padre, quien fue un ejemplo de superación, trabajo y humildad, me propuse metas a corto plazo, objetivos paso a paso, tratando de mejorar y dar el 100 % porque es la única manera en que una persona puede crecer en la vida", consideró el jugador.

También se refirió a Lionel Messi: "Es el mejor jugador del mundo y es argentino, es nuestro, se entrena siempre al máximo y es un ejemplo para todos, genera cosas que otro jugador no genera, lo tenemos que disfrutar".