La sorpresa y cara de pocos amigos de Kevin Durant cuando le cantaron el feliz cumpleaños

Durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, la delegación de Estados Unidos se tomó el tiempo de bromear con el basquetbolista Kevin Durant, a quien cantaron “feliz cumpleaños”, aun sabiendo que es el 29 de septiembre.

En los últimos tiempos, se volvió común “trollear” a KD, ya que es reconocido por ser una persona muy seria, algo que invita a sus allegados a bromear con él.

Durante el incómodo momento, el basquetbolista de Brooklyn Nets mostró su cara de desconcierto.

Team USA sang KD a happy birthday



It's not even his birthday 🤣 pic.twitter.com/eXdRwmsEX4