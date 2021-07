Paro de Municipales: qué ofreció la Comuna y por qué fue rechazado

El Ejecutivo rosaleño difundió anoche los ofrecimientos realizados al Sindicato de Trabajadores Municiaples "para culminar el conflicto" que viene desde hace varias semanas con medidas de fuerza.

- Pago retroactivo de bonificaciones al mes de marzo

- Pase a planta permanente de 5 empleados municipales que no estaban bien calificados por los jefes en las evaluaciones de desempeño

- Aumento de jornada a empleados municipales

- Incorporación a planta de empleados con horas cátedras

- Asensos automáticos de los empleados municipales

- Incorporación a planta municipal del hijo de un empleado fallecido.

Estos puntos fueron rechazados por el gremio, que esta mañana inició un nuevo paro por 48 horas.

Esta mañana, el secretario del gremio, Marcelo Sottile, habló por el programa "De Palabra" en CNN Radio Bahía Blanca y contó por qué no aceptaron las propuestas.

"No puedo jugar al ta-te-tí y decir, a estos los pasamos a planta y a estos no. ¿Con qué cara le digo al trabajador que no pasa a planta porque el Ejecutivo no quiere, si realmente le corresponde por ley?", dijo Sottile.

"Como sindicato, nosotros vamos por el paquete completo. No puedo dejar afuera a un empleado porque el Ejecutivo me tiró 5 chupetines y los tengo que agarrar", se quejó.

"El intendente quiere renegociar algo que ya está negociado. Nosotros exigimos lo que está firmado por el Convenio Colectivo de Trabajo y la ley", agregó.

Además del pase a planta permanente de unos 20 trabajadores contratados, los municipales reclaman por descuentos indebidos y horas extras adeudadas, además de que rechazan lo que consideran persecución laboral por parte de directivos de la planta política y de recursos humanos.

"Estamos cansados de que el departamento Ejecutivo avasalle los derechos de los trabajadores. Si no pensás como este gobierno, sos perseguido y maltratado. Tenemos compañeros con carpetas psiquiátricas, cansados de esperar pasar a planta por cuestiones políticas. Pretenden un sindicato de perfil bajo o rendido a sus pies; nosotros asumimos y fuimos derecho a defender los derechos de los trabajadores", agregó.