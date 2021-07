Vacaciones en Sierra: "No hay controles en los accesos, el turismo no nos trajo la pandemia"

El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, habló esta mañana por LU2 sobre el inicio de las vacaciones de invierno en la zona serrana y destacó que los complejos de cabañas están "casi al 100 % de capacidad" en esta primera semana de receso.

"Para la segunda semana se espera un 80 %, así que aparentemente los comerciantes de la comarca van a tener buenas vacaciones de invierno", señaló.

Bordini también resaltó que "el fin de semana largo estuvo colmado" e indicó que a pesar de que "no se hizo ninguna promoción turística, la gente igual sale a distenderse".

"Esto es necesario para la gente que el año pasado no tuvo las vacaciones de invierno. Aunque tuvo temporada estival, obviamente la pandemia los afectó en la parte económica", dijo el jefe comunal.

En ese sentido, sostuvo que el año pasado requirió asistencia "gente que nunca había pedido absolutamente", dado que "la pandemia afectó a todas las clases sociales".

"A mucha gente le daba vergüenza venir a pedir un bolsón de comida, pero lamentablemente tuvo que hacerlo porque mucha gente vive exclusivamente del turismo", indicó.

Con respecto a la actividad turística, consideró que no tiene incidencia en el tema de los contagios y destacó que "en la temporada estival no tuvimos casi casos; ahora estamos en invierno con el tema de las variantes, pero gracias a Dios venimos en baja y no tenemos gente con COVID internada, esperemos que así siga".

"Los protocolos se cumplen porque los comerciantes saben que si no los cumplen es en perjuicio de ellos. Si la gente viene y ven que nosotros no hacemos las cosas bien, nadie va a querer venir a un lugar lleno de COVID", manifestó Bordoni.

A su vez, indicó que actualmente no hay controles ni se piden permisos para ingresar al distrito porque la experiencia del año pasado indicó que "no sirven de nada".

"Esto era nuevo y se hicieron cosas para prevenir que pensamos que iban a dar resultado, pero cuando entró el virus no hubo forma de detenerlo, a pesar de los controles. Me parece que no tiene sentido [controlar el acceso] porque el turismo no nos trajo la pandemia, la hemos traído los distintos habitantes del distrito tal vez yendo de un lado a otro. El control era un gasto innecesario y de los errores se aprende", aseguró.

Por último, se refirió a las elecciones y contó que están armando la lista para competir en una boleta corta.

"Vamos a ir con boleta local, con nuestra agrupación vecinalista. Tenemos confianza en que podemos dar pelea", concluyó.