Vettel no pudo acelerar en pista pero se llevó una ovación en las tribunas

En algunos casos, la grandeza de los pilotos excede una pista y la velocidad que se imprime en cada uno de los grandes premios.

Tal es el caso del alemán Sebastian Vettel, quien ayer, luego de la disputa de la décima cita de la temporada de Fórmula 1 en Silverstone, donde no pudo completar una sola vuelta, demostró porqué es uno de los pilotos más exitosos y admirados del parque.

El cuatro veces campeón, siempre sonriente y predispuesto para con los fanáticos, subió a las tribunas del circuito y ayudó a los colaboradores a recolectar la basura de las gradas tras la presencia de miles de fanáticos.

En las fotos se puede ver a Seb, piloto de Aston Martin, con una bolsa de consorcio y juntando la basura, luego de un emotivo y polémico Gran Premio de Gran Bretaña, donde Lewis Hamilton venció tras tocarse con Max Verstappen.

After a tough race, Sebastian Vettel stayed behind with a group of fans to help the clear-up at Silverstone ❤️pic.twitter.com/16EIzzHVAL