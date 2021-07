Un Gobierno en el dilema entre pandemia y campaña

La frase fue soltada delante de un grupo de dirigentes que escuchaban el resultado de las últimas conversaciones de la “Mesa de los lunes” que componen los principales referentes, o sus representantes delegados, del Frente de Todos. “Acá sobra lápiz y papel y faltan nombres”, dijo el funcionario no sin un dejo de ironía hace un par de semanas delante de la mesa tendida en el comedor de la residencia oficial del gobernador Axel Kicillof.

Obvio: la referencia está dirigida a un dato de la realidad que se ha empezado a manifestar en el frente oficialista y con más razón cuando se trata de “orejear” lo que puede ocurrir en la siempre recurrente “madre de todas las batallas”, la elección bonaerense.

Ésta es la cuestión: pocos son los que asoman la cabeza para ofrecerse como candidatos a las listas del frentetodismo, y muchos más son los que prefieren guardarse en bajísimo perfil porque en medio de la crisis pandémica es mejor, más prudente diríase, mantener el cargo.

No faltan en esos enjuagues, como ya se ha dicho y repetido, algunas operaciones internas, a veces poco disimuladas, para tentar a un funcionario con una candidatura al Congreso, si con ese paso deja libre el sillón para que sea ocupado por el “generoso” que ofrece aquel lugar en la lista. A buen entendedor, pocas palabras, y todos en el oficialismo saben de quién hablan cuando menean estos entreveros en charlas privadas.

Aquellas quejas, además de la ironía, venían cargadas de argumentos. Hasta hace un puñado de días, por ejemplo, mientras se vencía el plazo para la presentación de las alianzas electorales que competirán en las PASO de septiembre y las parlamentarias de noviembre, y resta una semana para la presentación de las listas, en el gobierno no tenían cerrado el cupo femenino de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. “(Fernanda) Raverta no, Luana (Volnovich) tampoco, Malena (Galmarini) no quiere saber nada con dejar AYSA”, se lamentó uno de los armadores platenses.

Casi a coro, la directora ejecutiva de la ANSES, la presienta del PAMI y la esposa de Sergio Massa ya han avisado que prefieren seguir en sus puestos. Algo que también habría sugerido otra de las mujeres que suena fuerte para ir al tope de la lista, como la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Política Sociales, Victoria Tolosa Paz, una de las preferidas, si les preguntan, de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Aunque se dice también de ella que no vería con malos ojos esa candidatura, por la exposición automática que le provocaría, de cara a su aspiración mayor que es competir por la gobernación de la provincia en 2023.

Es evidente que la marcha de la pandemia, y la tremenda cifra de cien mil muertos alcanzada esta semana, ha hecho estragos en algunas mentes del oficialismo que hasta no hace mucho figuraban como números puestos en las listas para noviembre. “Nadie quiere agarrar, no hay ni autopostulados, que siempre sobran”, insiste con las malas nuevas aquel confidente que concurre a los almuerzos en La Plata.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Ya se sabe que Santiago Cafiero no quiere ser cabeza de lista porque prefiere mantenerse al lado de Fernández, que a su vez lo reclama. Y sospecha, por qué no, que se trata nomás de una maniobra para correrlo del medio. Cerca del funcionario dejaron caer una reflexión días atrás: hoy las principales sillas de la cámara de Diputados están ocupadas, en referencia a los dos cargos relevantes que hoy ocupan Massa y Máximo Kirchner. ”¿Para qué ir?”, les faltó decir.

En la mesa de hace dos lunes sonó fuerte como cabeza de lista el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Llegó a ese almuerzo con el aval de Alberto y Cristina bajo el brazo. También se hizo mención a ministros nacionales como Gabriel Katopodis y Daniel Arroyo. “Yo tengo un plan a cuatro años y recién llevo dos”, dicen que dijo el titular de Obras Públicas, funcionario clave en el armado oficial a las puertas de unas elecciones cruciales.

El Presidente, dicen, acompaña esa mirada y valora muchísimo el trabajo del exintendente de San Martín. Arroyo cree que su perfil social podría ayudar en especial para fidelizar el siempre conflictivo votante del conurbano. Pero nadie habló con él. Su nombre apareció en aquella lista por ahora rebosante de espacios blancos.

El viceministro de Salud de Kicillof, Nicolás Kreplak, parecía por estas horas quedarse con las mejores chances de encabezar la lista.

En despachos del Gobierno trajinan un trabajoso escenario: cómo conciliar la campaña, las candidaturas y los mensajes que necesita construir el oficialismo frente a la ciudadanía desencantada, a ambos lados de la grieta, que había empezado a darle la espalda en algunas encuestas, con el avance de la pandemia y la emblemática cifra sobre los cien mil muertos a dos meses de las primarias de septiembre.

En política, se sabe, todo se mezcla. Y nadie debería rasgarse las vestiduras. “Tendremos que remar con ese lastre, no queda otra”, dicen en esa línea en despachos del ala política.

Una leve mejora en los últimos sondeos respecto del Gobierno y su manejo de la pandemia, y la llegada de millones de nuevas dosis de vacunas, parecieran un bálsamo en ese desierto.

Un discurso prometedor, entusiasta, ha comenzado a plasmarse en el lenguaje presidencial y desde allí hacia abajo, a falta de otros remedios más contundentes como podría ser profundizar la tendencia a la baja de víctimas fatales y contagiados de coronavirus que se registra en la última semana.

A aquel “Seremos felices” que lanzó Cristina el 1 de julio durante un acto del Plan Conectar Igualdad en Lomas de Zamora, se sumó ahora el Presidente en un mensaje grabado para el Movimiento Evita. “Con el proceso de vacunación vamos a salir rápido de esta pandemia tan cruel, y esperamos disfrutar de una linda primavera y un lindo verano en la Argentina”.