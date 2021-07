Video: Verstappen madrugó a Hamilton y se quedó con el primer "sprint" de la historia

Con una soberbia largada, el holandés Max Verstappen (Red Bull) los madrugó a todos y se encaminó hacia la victoria en el primer “sprint” de la historia de la Fórmula 1, disputado este mediodía en Silverstone.

Así, el líder del torneo, 2° en la clasificación de ayer, se aseguró la “Pole Position” (cuarta consecutiva y octava en su historial) para el Gran Premio de Gran Bretaña, décima cita del mundial, y tres puntos para el certamen.

Con el semáforo verde, Max tomó el liderazgo, merced a una fantástica partida y la mala tracción del inglés Lewis Hamilton (Mercedes) desde el cajón de privilegio, circunstancia que lo obligó a correr de atrás al Red Bull N°33.

