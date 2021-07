Jouglard: "Preferiríamos una lista de unidad, la situación no está para campañas políticas"

El secretario municipal de Gobierno, Adrián Jouglard, confirmó esta mañana en LU2 que el intendente Héctor Gay le propuso encabezar la lista de precandidatos a concejales del oficialismo en las próximas elecciones y que aceptó, al igual que la titular del Consejo Escolar, Fabiola Buosi, que lo secundará en la lista.

"Vamos a estar disponibles para eso", dijo Jouglard en diálogo con Panorama.

Hoy es día de definiciones a nivel provincial acerca de cómo se presentará Juntos por el Cambio en estas legislativas, si con listas de unidad o habrá internas entre el Pro y la UCR, escenario que hasta esta mañana era el más probable.

"La relación con el radicalismo en Bahía es excelente, dentro de la Secretaría hay muchos integrantes de ese partido y tenemos trato cotidiano. El tema de que haya internas no es un problema particular de Bahía Blanca sino más general de la Provincia. Acá preferiríamos una lista de unidad, la situación en la ciudad no está como para que haya campañas políticas", dijo.

"Pero si tenemos que ir lo haremos, es parte de la democracia", agregó el funcionario, que en esa eventual PASO seguramente competirá contra su subsecretario en el área de Seguridad, Emiliano Alvarez Porte.

Acerca de qué pasará con los radicales del gabinete si existe enfrentamiento el 12 de septiembre, Jouglard dijo que la decisión de quedarse o renunciar "es de ellos, en la Secretaría trabajamos bien y la campaña no tiene por qué interponerse".

El extitular del PAMI local e integrante del comité de crisis municipal por la pandemia también se refirió a la situación epidemiológica de Bahía. Afirmó que "está mejorando y eso se empezó a notar en los hospitales, sobre todo privados, no tanto públicos".

Aludió a la probable tercera ola, que provocaría la variante delta. "De acuerdo con lo que se vio en el mundo, podría ser menor que la segunda ola. Entendemos que vamos a tener capacidad sanitaria para atravesarla. Hay que seguir cuidándose con medidas de protección individual, algunas restricciones y la vacunación, que es clave. De la situación que produjo la variante Manaos ya estaríamos saliendo, pero podríamos volver a tener problemas con el ingreso de nuevas variantes, como la delta".

También habló de los graves inconvenientes por la escasez de drogas para sedar pacientes en terapias intensivas, una de las mayores preocupaciones de las autoridades sanitarias, ya que no solo se dificulta la adquisición por falta de producto sino que los precios aumentaron de manera exponencial en el último año.

"Nos llama poderosamente la atención que el gobierno nacional no haya intervenido en el mercado para tener más producto y a precios no tan altos, sobre todo teniendo en cuenta que en otros casos, por ejemplo la carne, no tuvieron problemas en intervenir", señaló Jouglard.