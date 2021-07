Protagonistas de la economía debatirán cómo pasar del asistencialismo a la cultura del trabajo

Por Mariano Obarrio

El objetivo es generar un gran consenso social de la sociedad civil. El Movimiento por los Valores de la Argentina reunirá a líderes y referentes de primer nivel para sumar ideas a la necesidad de generar un consenso desde la sociedad civil para organizar un programa nacional que vincule a las empresas, los sindicatos, el Estado y la propia sociedad civil dirigido a la capacitación laboral de millones de argentinos excluidos del sistema para que aprendan las competencias y habilidades que demandará la economía de los próximos 30 años en el país, la Cuarta Revolución Industrial, y así apostar por personas capacitadas, libres y con dignidad.

El desafío es reemplazar la cultura del asistencialismo por la cultura del trabajo. Todos los actores de la sociedad deben trabajar alineados detrás de un objetivo común, que es la inclusión social y la capacitación laboral. No podemos permanecer de brazos cruzados cuando crece la pobreza que ya supera el 45 % y la indigencia el 10 %.

Todos los sectores sociales deben alinear esfuerzos hacia el objetivo de capacitar personas para lograr la inclusión de ellas en el sistema, en la cultura del trabajo.

La Argentina tiene todo por hacer y necesita trabajadores capacitados para llevarlo adelante, para lo cual el foco debe ser cómo invertimos en la gente y cómo rescatamos al ser humano para recuperar la economía. Recuperar la producción al mismo tiempo que a los seres humanos que la componen.

El 15 de julio, entre las 9 y las 12, el Movimiento por los Valores de la Argentina (MVA) realizará la Segunda Jornada de debate con el título “La mejor vacuna contra la pobreza es la cultura del trabajo”. Se transmitirá desde el Canal Uptown, en Balcarce 688, esquina Chile, en San Telmo, Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro será virtual, con oradores presenciales y otros enlaces por Zoom con cada expositor, algunos desde el interior y el exterior, y se transmitirá al público por el canal de YouTube del MVA por este link por donde se lo podrá seguir.

Cronograma

Cada orador tendrá un tiempo de 8 minutos para exponer ideas bien concretas y sintéticas para aportar y se le pedirá un paper de hasta 6000 caracteres para sumar al Proyecto Integral de Rescate de la Cultura del Trabajo. Los paneles y oradores confirmados hasta ahora serán los siguientes:

9.00 HS. Apertura de la Jornada: la introducción estará a cargo de Mariano Obarrio, Enrique Morad y Martín Erramuspe.

Mejores impuestos para la creación de empleo

9.05 HS. 1-César Litvin, contador público y tributarista. Expondrá sus propuestas para un sistema tributario que sirva para estimular el desarrollo de empresas, Pymes y para crear empleo y calificación laboral.

Cultura del trabajo, clave de un plan económico

9.14 HS. 2-Diana Mondino, economista y representante de Plan País. Sostiene que el trabajo formal y la incorporación de trabajadores al sistema es un pilar fundamental para el funcionamiento de la macroeconomía.

9.23 HS. 3-Aldo Abram, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso. Expondrá el plan de LyP para crear 4 millones de trabajadores, con cambios fundamentales en las reglas de juego.

9.32 HS. 4-Marcelo Elizondo, analista económico internacional y director de DNI. Comentará sus propuestas para refundar los valores de otra economía, con las oportunidades que ofrece la cuarta revolución industrial para capacitar personas.

9.41 HS. 5- Embajador Ricardo E. Lagorio, miembro del Servicio Exterior de la Nación. Ex embajador en Rusia. Comentará los cambios de las competencias y habilidades que se demandan a nivel mundial y en qué rubros la Argentina podría desarrollarse rápidamente con formación laboral.

Agroindustria: sembrar capacitación y cosechar trabajo

9.50 HS. 6-Jorge Chemes, presidente de CRA. Expondrá las oportunidades que el campo y la agroindustria ofrecen para una nueva oleada de integración de trabajadores a la cultura del trabajo.

9.59 HS. 7-Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria. Expondrá las necesidades que tiene hoy el sector agropecuario en materia de calificación laboral para dirigir la formación hacia esas demandas.

10.08 HS. 8-Julio Luconi. Ingeniero Agrónomo, extensionista del INTA de Santo Tome, Corrientes. Asesor Forestal y Productor forestal. Profesional Voluntario de Cascos Blancos. Cofundador de la Asociación de Industriales Madereros y Afines de Santo Tomé, y actualmente integra la Asociación de Plantadores del Nordeste Argentino, como asesor de la Foresto Industria.

La industria debe fabricar trabajadores

10.17 HS. 9-Gonzálo Tanoira, presidente de ACDE. Vicepresidente de S.A. San Miguel, director del Grupo Peñaflor S.A. y del Banco Quilvest. Es miembro del Consejo Asesor de la Universidad Austral y del IAE. Desde la visión de los empresarios cristianos, enumerará las oportunidades de inclusión en la formación laboral para nuevos trabajadores hoy excluidos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

10.26 HS. 10-Jaime Campos, presidente de AEA. Hablará de las posibilidades de las grandes empresas de convertirse en agentes de capacitación laboral para sus futuros proyectos productivos.

10.35 HS. 11-Eduardo Sancho, empresario, presidente de Fecovita (Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentina). Productor vitivinícola. Director ArgenInta. Director de Corporación Vitivinícola Argentina. Hablará de la importancia de la creación de nuevas cooperativas sobre la base de una nueva categoría de trabajadores que deberán pasar por la formación laboral.

10.44 HS. 12-Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos SAFYB. Como sindicalista, propondrá líneas de acción para que el sindicalismo se sume a la epopeya de educar a nuevos trabajadores entre los que hoy reciben planes sociales.

El deporte, el entrenamiento físico para recuperar al ser humano

10.53 HS. 13-Eduardo “Coco” Oderigo, creador y líder de Los Espartanos. Contará su experiencia en la recuperación de personas en situación carcelaria a través del deporte y de la capacitación en valores, con salida laboral. Nos presentará a Jesús Vega, un “espartano” que contará su historia de recuperación de la delincuencia y su actualidad de trabajador de YPF.

11.02 HS. 14-Ignacio Fernández Madero, entrenador y preparador físico de los planteles superiores del SIC y ex preparador físico de Los Pumas y directivo de Topper. Como entrenador deportivo, expondrá sobre los beneficios y las posibilidades de que los excluidos puedan cambiar su vida a través del entrenamiento físico.

La sociedad civil aporta experiencias

11.11 HS. 15- María Julia Díaz Ardaya, directora del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE). Expondrá sobre la experiencia del Grupo en proyectos de Bien Público entre empresas, municipios y sociedad civil, orientado al desarrollo local con inclusión laboral. Su objetivo es convertir al sector privado y a los gobiernos municipales y provinciales en verdaderos aliados para el desarrollo.

11.19 HS. 16-Pablo Berarducci, presidente de la Fundación Civilidad. Hablará del aporte que puede hacer el conjunto de ONGs de la sociedad civil orientado a la educación actitudinal para los nuevos trabajadores.

11.28 HS. 17-Delfina Irazusta, directora ejecutiva de RIL (Red de Innovación Local). Definirá los cambios que se pueden dar a través de planes de innovación en los municipios orientados a la cultura del trabajo.

11.37 HS. 18-Silvia Rueda de Uranga, trabaja con juventud y educación por más de 40 años. Directora General de la Fundación Pescar y Presidenta de la Fundación Desarrollar Argentina. Comentará la actividad de su ONG y cómo multiplicar los esfuerzos de todas las OSC para que haya un cambio en la capacitación actitudinal de los jóvenes excluidos.

11.46 HS. 19- Lourdes Puente. Directora de la Red NAP, dedicada a conectar a municipios con instituciones educativas para armar proyectos de capacitación laboral sobre la base de las necesidades territoriales.

Gobernar es poblar y dar trabajo

11.55 HS. 20-Felix Lonigro, constitucionalista y especialista en redistribución poblacional. Como estudioso de Juan Bautista Alberdi, expondrá la necesidad de retener jóvenes en sus pueblos de origen y de aplicar una política de redistribución de ciudadanos en el interior.

12.04 HS. 21-Agustín Jaureguiberry, autor del plan de viviendas sociales. Comentará su plan de construcción de viviendas orientado a la capacitación de nuevos trabajadores y a la creación de miles de viviendas, como un bien social.

La Universidad también aporta a la capacitación laboral

12.13 HS. 6- Rosario Romero Victorica. Master en Políticas Públicas y coordinadora de la Maestría en Intervención en Poblaciones Vulnerables del Instituto de Ciencias para la Familia ICF – Universidad Austral

Será la oportunidad de alinear voluntades para capacitar a millones de personas, enseñarles los beneficios del trabajo, e incluirlas para generar un mejor sistema productivo. La pobreza no es un problema de un gobierno, sino de todos. Debemos apuntar a recrear los lazos sociales, la familia, y prevenir a los jóvenes de las amenazas como las adicciones y la delincuencia.

“Lo han hecho muchos países. Muchos países eran pobres, emergentes, de ingresos medios bajos y que han prosperado con empresas, inversión, no solo en máquinas, sino en conocimiento, en su gente, en capacitar personas. Y con la creación de un nuevo modelo que se llama cuarta revolución industrial”, señaló el economista Marcelo Elizondo durante una entrevista con FM 95.5 Concepto.

La Argentina necesita una refundación de valores predominantes que alienten la producción, el trabajo, la cooperación, la concordia, la generación de proyectos, el optimismo y la superación de la grieta y de las antinomias. No se puede generar un beneficio social si no hay una economía próspera y esto no se puede si no hay empresas que trabajan, producen y generan empleo. La palabra clave es la “inclusión”. Pero la inclusión supone educación real y capacitar personas en el trabajo. La Argentina puede convertirse en una gigantesca escuela de oficios si todos colaboramos.

La distribución es sacarles a unos para darle a otros, pero sin asegurarles un futuro ni un horizonte de prosperidad, simplemente con dádivas; la inclusión en cambio es invertir en esa gente más postergada para que pueda incorporarse al proceso de generación de valor, para que la economía aliente la inversión, produzca, comercie y genere empleo genuino.

En ese camino es necesario mejorar la legislación laboral y el sistema tributario para generar empleo, fomentar la participación de Pymes en la creación de valor y redistribuir la población por todas las regiones del país. En la primera jornada sobre la Cultura del Trabajo comenzamos un camino (ver video), en el que todos tenemos que ser los líderes de un destino común, colaborar para poner cada uno su aporte.

La política de la lucha contra la pobreza no se soluciona desde una “Mesa contra la pobreza” o una “Mesa contra el hambre”. Tampoco puede seguir consistiendo en darle plata a la gente para que no vaya a protestar al centro de la Ciudad, porque al final de cuentas esa política no mejora la situación del ser humano, la inflación carcome todos los ingresos, y termina igualmente en la protesta social porque no se cambia la realidad del sistema productivo ni de la cultura del trabajo.

La recesión y la inflación de este sistema provoca que al poco tiempo de andar ningún subsidio es suficiente y la protesta termina por concretarse de todas maneras. Por eso, la lucha contra la pobreza debe ser parte de un consenso de todos los actores de una sociedad que no espera de los políticos todas las soluciones, sino que se proponen en primer termino ser parte de la solución y no ser parte del problema. Pensemos en qué podemos hacer nosotros por el país antes de qué puede hacer el Estado por nosotros, algo que persistentemente ha fracasado.