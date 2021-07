Tornquist: lo condenan por un choque en el cual murió su hijo de 7 años

Un hombre que conducía su moto alcoholizado y de manera imprudente por Tornquist, y que producto de un choque sufrió la muerte de su hijo de 7 años, que viajaba con él, fue condenado por la Justicia.

El juez en lo Correccional N° 1, Gabriel Giuliani, le impuso 2 años de prisión de ejecución condicional (no irá a la cárcel) e inhabilitación de 5 años para conducir a Eduardo David Palavecino.

El fallo se dio en el marco de la causa que instruyó el fiscal Cristian Aguilar, titular de la UFIJ N° 1, a partir de la tragedia registrada el 19 de febrero de 2017.

Aquel día, Palavecino circulaba por la avenida Alem, de Tornquist, al mando de una moto y llevaba como acompañante a su hijo, que tenía colocado un casco más grande que el que correspondía.

El vehículo, además, se movilizaba sin la luz delantera y el conductor no tenía el calzado apropiado, ya que manejaba con ojotas, sin licencia con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre.

En el cruce con la calle Libertad, no respetó la prioridad de paso que le asistía a quien circulaba por la derecha e impactó contra el Volkswagen Quantum que guiaba Fernando Sandoval, hecho que motivó el deceso del chico.

“No puedo dejar de tener en cuenta, que si bien es cierto la víctima de autos resulta ser el hijo del imputado, lo que en un sentido reduccionista llevaría a la aplicación de pena natural, las circunstancias que rodearon el caso no habilitan, a mi juicio, la eximición de la pena", dijo el juez.

Aumentó el riesgo

En ese sentido, remarcó además de la maniobra imprudente la ingesta alcohólica (1.10, según la pericia), que "aumentó más aún el riesgo propio creado por la conducción vehicular".

"El encartado no solo no tenía autorización estatal para circular, ni tampoco el rodado se hallaba en condiciones de hacerlo por las deficiencias propias del mismo, más allá de su falta de seguro y de circular por una arteria que no le habilitaba la prioridad de paso, como así también trasladaba a su hijo menor sin las precauciones debidas, sino que lo hacía con alcohol en sangre en su cuerpo, más allá de lo permitido por la ley de tránsito nacional", remarcó.

Por todo lo expuesto, Giuliani entendió que Palavecino es autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria del vehículo automotor y por la alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre.