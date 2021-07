¿Existe diferencia entre el novillo y la llamada vaca china?

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

Para Sergio Arancibia, la carne de la denominada vaca china no puede compararse con la del novillo. “Tiene otra textura, otro color. La del novillo es más natural”, dijo el joven, hijo de carnicero, después de probar los dos cortes de carne vacuna.

Fue al mediodía de este viernes 9, durante la manifestación realizada por productores en la rotonda de la RN 33 y Sesquicentenario, en reclamo del regreso total a las exportaciones, hoy en el 50 %.

Sergio Arancibia.

Para el original reclamo, motorizado por el productor ganadero Enrique Villanueva, se asaron esos dos bovinos.

“Quisimos que la población sepa de que se trata de un animal que, en realidad, es una vaca vieja”, sostuvo Villanueva.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En otro rincón, Graciela Souto también dijo que eran carnes diferentes y que el novillo sacaba una ventaja.

“Más allá del asado vine a la manifestación porque apoyo al campo. Es un sector que da trabajo y eso hoy es importante”, sostuvo.

Los animales se comenzaron a cocinar alrededor de las 18 de este jueves y estuvieron listos para el mediodía del viernes de la fecha patria.

“La vaca, llamada china porque es de las que se exportan a ese país, hoy no se puede. Es una vaca vieja y no tiene salida para ningún otro lado. Ellos hacen fiambre, picadillo y demás. Eso acá no se consume”, dijo Villanueva.

Gustavo Tressarrieu y Lucas Pipo también degustaron los dos cortes. Coincidieron en que la vaca china tenía “mucho nervio y casi nada de sabor”, así como el novillo resaltaba por una “terneza sin igual”.

Gustavo Tressarrieu (izq.) y Lucas Pipo.

De la convocatoria, que llegó a reunir a 1.000 personas en el transcurso del día, participaron dirigentes del campo, así como de sectores no relacionados en forma directa y referentes políticos locales y provinciales.