El economista Martín Tetaz acompañará a Vidal como candidato en Capital

El economista Martín Tetaz confirmó hoy que integrará la lista comandada por María Eugenia Vidal en el espacio de Juntos por el Cambio, de cara a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires.

El periodista de 46 años eligió el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre, donde se desempeña como columnista económico, para hacer pública su presencia en los comicios porteños, detrás de la figura de la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

“Hace cerca de un mes tuve un llamado de Martín Lousteau entusiasmado con lo que significaba el resurgimiento del radicalismo. El lanzamiento de Facundo Manes en la Provincia, un montón de gente entusiasmada con la posibilidad concreta de que el partido lidere lo que es el espacio de Juntos por el Cambio y eventualmente consiga apuntalar, darle oxígeno y ofrecer una alternativa concreta en un contexto en el cual se trata del grito de la Argentina”, afirmó.

“Ese es el enorme desafío que me invitaron no a liderar, porque la figura que está liderando el espacio es una de las mejores candidatas que podía tener, María Eugenia Vidal, que no necesito hacerle propaganda porque todo el mundo la conoce. Se plantó ante los grandes poderes de la Provincia de Buenos Aires, combatió a las mafias, terminó viviendo en una base militar por tener los huevos bien puestos. Y hoy hay un desafío muy importante de acompañar esa candidatura. Me ofrecieron participar, ayudar a la construcción de ese espacio”, agregó.

Este sábado, Vidal lanzó su precandidatura a diputada nacional por CABA en un acto a puertas cerradas en Palermo, del que participaron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

"Estamos, juntos y unidos, con las mismas convicciones y valores que nos trajeron hasta acá, pero con nuevos aprendizajes. En esta ciudad que me vio nacer y donde decidí empezar a hace política, anuncio mi precandidatura a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires", dijo la exmandataria provincial. (Infobae y La Nueva)