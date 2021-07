Vidal lanzó su candidatura a diputada nacional para "defender a los argentinos de los atropellos y abusos de poder"

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

María Eugenia Vidal lanzó hoy su precandidatura a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en un acto a puertas cerradas en Palermo, del que participaron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, de cara a las PASO y a las elecciones legislativas.



"Acá estamos, juntos y unidos, con las mismas convicciones y valores que nos trajeron hasta acá, pero con nuevos aprendizajes. En esta ciudad que me vio nacer y donde decidí empezar a hace política, anuncio mi precandidatura a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires", dijo la exgobernadora bonaerense en su discurso de lanzamiento.



Vidal mostró un mensaje de unidad dentro de la alianza opositora, para la conformación de las listas de postulantes porteños cuyo plazo de cierre será el próximo 24 de julio, de acuerdo al cronograma electoral.



"Acepto esta candidatura porque este es un momento muy difícil de la Argentina", agregó la exgobernadora bonaerense de Juntos por el Cambio y agradeció el gesto de Bullrich de declinar su postulación: "Gracias Patricia por elegir la unidad, no son gestos comunes, lo valoro y lo voy a valorar siempre".



Previamente, habló Rodríguez Larreta quien expresó: "Es un orgullo para mí que María Eugenia encabece esta lista reflejando la unidad y llevar al Congreso nuestros valores. Es una persona honesta y con un compromiso enorme en mejorarle la vida a la gente".



"Acá no todos pensamos igual, tenemos valores que nos unen y eso enriquece", dijo y destacó que "hay vocación de unidad, por eso estamos todos representados y hay vocación de seguir sumando otras voces y miradas" en la coalición opositora.



En su mensaje, el jefe de gobierno porteño destacó las políticas llevadas a cabo en la ciudad como un "buen ejemplo de lo que podemos hacer en Argentina" y remarcó el "gesto de grandeza" de Bullrich, quien declinó su candidatura en el ámbito porteño, al tiempo que vaticinó una "gran elección" de la coalición opositora.



A su turno, Bullrich dijo que la lista de diputados nacionales -que se irá conociendo completa en los próximos días- debe "realizar una resistencia republicana" y llamó a defender el "equilibrio democrático".



"Espero María Eugenia que puedas llevar esta bandera bien adelante, con todos los demás distritos. Te deseo la mejor de las suertes y que tengas la fuerza que se necesita para dar esta batalla", planteó Bullrich, quien pronosticó que JXC hará "una gran elección" en las legislativas.



Desde la UCR, habló en el acto Martin Lousteau, quien planteó que JXC está presentado "las mejores listas de candidatos posibles para mostrar hacia donde queremos caminar al futuro, y construir un mejor Juntos por el Cambio, en el que cada uno tiene que ser mejor".



"Eso es lo que estamos haciendo, trabajando para tener la mejor oferta electoral en todos lados y para construir todos juntos el país que queremos", agregó el senador radical durante el acto.



Por parte de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro dijo que se trata de un acto que "expresa la unidad de Juntos por el Cambio" y destacó "las convicciones y fortaleza" de Vidal, a quien le dio una "cálida bienvenida a la ciudad que te vio nacer y por la que tanto trabajaste".