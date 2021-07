“Me siento un privilegiado de volver a jugar y de hacerlo en el Federal 1”

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Dos asteriscos pueden marcar una diferencia. El primera línea Marco Ciccioli acredita las menciones de haber formado parte del sistema de alto rendimiento de UAR y presencias en un torneo de clubes internacional. Suficiente como para haber logrado un nuevo contrato profesional, en este caso en RC Nimois (Nimes) del ascenso francés.

Todo un mérito, ciertamente, para un jugador que como miles en nuestro país quedaron librados a la voluntad y sacrificio de entrenar en soledad buena parte de 2020 y del 2021, ante a la inactividad por la pandemia de COVID-19.

“Me siento un privilegiado de volver a jugar y de hacerlo al nivel del torneo Federal 1 de Francia. Estoy muy contento. Nunca me imaginé estar tanto tiempo parado... Pero arranqué el año con muchas ganas de jugar, teniendo en cuenta que lo del año pasado fue un bajón anímico. Nos dimos cuenta cuando este año volvimos a entrenar... Muchos jugadores (de CASI) habían dejado. Tengamos en cuenta que en nuestro país el rugby es un deporte social y amateur”, explicó el bahiense.

En acción ante Fiji, por la Nations Cup 2018.

En Francia el orden de competencias profesionales es Top 14, ProD2 y Federal, que a su vez tiene niveles (1, 2 y 3) y, en el caso del 1, cuatro zonas de 12 clubes. Nimois participará en el Federal 1, grupo 3, cuyo inicio de temporada está previsto para el 4 y 5 de septiembre. Misma categoría en la que jugará el centro Juan Pablo Pietrelli con Saint Jean de Luz (grupo 4). Además: el apertura Bruno Mantovani (US Casteljaloux, Federal 3) y el apertura Joaquín Acosta (Palavas Lunel, Federal 3).

“Nimois es un club de la parte sur de Francia, con muchos años de historia y que en algún momento estuvo en la máxima competencia (Top 14). Hace rato que están en esta división (Federal 1) y años atrás iniciaron un proceso de reestructuración para ascender. Buscaron ya varios refuerzos para la próxima temporada”, agregó el pilar derecho de 1m90 y 25 años.

Cantando el himno en la Summer Cup, junto a compañeros que llegarían a Los Pumas.

Marco, formado en Sociedad Sportiva, no tuvo demasiada actividad con CASI como consecuencia del parate de actividades por la pandemia.

“Este año jugué tres amistosos pero con lo del COVID ya van casi dos años que no juego de manera oficial. El último partido oficial lo jugué con CASI en el Nacional de Clubes, en noviembre de 2019. Y el año pasado llegamos a jugar un par de amistosos previo a la pandemia”, agregó. A su nuevo club no le fue mucho mejor: en la temporada 2020-21 sólo tuvo 5 partidos oficiales...

“Durante todo este tiempo me entrené por mi cuenta. Y por tener más facilidades (en su casa) me vine a Bahía la mayor parte de la pandemia. La parte cruda, de mayor encierro. Era menos lo que podía hacer por videos o conferencias virtuales que lo que podía hacer yo saliendo a correr acá (Bahía) o entrenando en el patio de mi casa”, agregó.

Recibimiento y presentación en Zebre Rugby.

Un poco de historia

Entre mayo y agosto de 2013 “Chicho” buscó un lugar en Los Pumitas M18, de cara al Mundial Juvenil. Avanzó en los cortes, pero sufrió fractura de tibia y peroné derecha en un amistoso para la Copa Patagonia 2014. Sin embargo UAR lo reinsertó en el sistema en 2018. Desde entonces formó parte de Argentina XV para la Nations Cup (subcampeón en Uruguay), Summer Cup (4º en Georgia) y Americas Rugby Championship 2019 (campeón). Año en el que Mario Ledesma lo incluyó en su primera lista oficial como head coach de Los Pumas, para el Rugby Championship. Esa temporada también le llegó una oportunidad imposible de rechazar para jugar en la franquicia Zebre (Italia) la liga Pro 14.

A la izquierda, saludando a los rivales tras un Zebre-Munster.

“Venía de vivir un primer contacto con el profesionalismo al haber entrenado con Jaguares y con Los Pumas. En Zebre me encontré con un club súper profesional, que compite en una de las tres ligas más importantes de Europa. Una franquicia con un montón de culturas porque si bien el club es italiano, tiene jugadores de muchos países, cada uno con su cultura de entrenamiento”, recordó Marco.

“Fue una experiencia corta, porque fueron sólo cuatro partidos, algo más de dos meses y medio. El torneo estuvo muy bueno, con un nivel de juego muy muy duro, pero me supe adaptar. Jugué tres de los cuatro partidos como titular y eso me puso bastante contento. Y tuve la suerte vivir la experiencia de conocer de conocer grandes clubes como Munster o Connatch, clubes irlandeses históricos. Pude conocer el estadio de Munster y cruzarme contra jugadores de nivel internacional, algo que nunca tuve en Argentina. Hubiera seguido un tiempo más, pero en ese momento decidí volver y apostar al sistema UAR”, concluyó.