Enfermedades Inflamatorias Intestinales: seguir con los tratamientos en pandemia

El abordaje de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales puede requerir medicamentos que actúan sobre la inmunidad, por lo que el control periódico y la continuidad de las terapias son “fundamentales” para evitar complicaciones que lleven a hospitalizaciones y puedan exponer a los pacientes al Covid-19, advirtieron especialistas.

“Lo que sabemos hasta ahora es que el Covid-19 no afecta con mayor frecuencia a los pacientes con EII en comparación con la población general. Tampoco presentan peor pronóstico. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el tratamiento de estas patologías puede necesitar medicamentos que actúan sobre algún aspecto de la inmunidad, por lo que es muy importante que los pacientes estén controlados, no discontinúen el tratamiento ni se automediquen, para disminuir la posibilidad de requerir internaciones, procedimientos y estudios que aumenten la exposición al SARS-CoV-2”, indicó la doctora Alicia Sambuelli, médica gastroenteróloga, coordinadora del Grupo de Trabajo de EII del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo.

Según el registro internacional SECURE-IBD, que se conoció recientemente, desde el inicio de la pandemia se diagnosticaron al menos 6.010 casos de pacientes con EII infectados con Covid-19, de los cuales 81 son argentinos. Además, el registro mostró que del total de casos un 15% requirió internación, un 3% cuidados intensivos y un 2% respirador, mientras que la mortalidad fue del 2%.

“Estamos en un contexto difícil para las personas con EII. La pandemia y el aislamiento provocan gran temor a los pacientes y sus familias, y eso se vio reflejado asimismo en la encuesta ‘Percepción de los pacientes con EII sobre Covid-19’, que realizamos a principios de 2020 y en la que el 56% respondió que tenía miedo de morir a causa de la pandemia. Además, la falta de información científica sobre poblaciones específicas -como las de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa- provoca un alto nivel de estrés e incertidumbre en el paciente y su entorno. En la encuesta, sólo el 37% dijo que su médico le había brindado información sobre Covid-19”, señaló la Licenciada Luciana Escati Peñaloza.

De acuerdo con ese relevamiento, casi 9 de cada 10 pacientes (87%) tiene “miedo de ir a un hospital o centro médico para realizar una consulta”, mientras que el 67% se siente “estresado por el contexto sanitario actual”. Además, 6 de cada 10 encuestados afirmaron que el estrés “puede empeorar los síntomas de Covid-19 en caso de contraerlo”, el 74% se mostró “preocupado por el impacto económico de la cuarentena” y el 98% dijo que “por miedo a infectarse dejó de hacer actividades cotidianas, como ir al supermercado o a restaurantes”.

“El tratamiento de la EII tiene como meta suprimir la respuesta inflamatoria, dado que aún no existe una cura médica. Se busca que el tejido intestinal sane y se alivien los síntomas. Una vez logrado esto, el tratamiento estará focalizado en mantener la remisión y/o espaciar al máximo la frecuencia de las posibles recaídas. Si bien la virtualidad es una opción válida en el contexto actual, debe considerarse que no es posible en todos los casos y es importante no perder el vínculo estrecho con el médico, porque tal vez no se pueda corroborar si la persona entendió la indicación médica”, completó Escati Peñaloza.