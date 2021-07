"Necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la Selección", admitió Messi

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Lionel Messi, el capitán del seleccionado argentino que ganó la Copa América 2021 en Brasil, destacó que "este partido va a quedar en la historia" y afirmó que sus compañeros de equipo "son el futuro de la selección".



"Necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la selección", reconoció Messi y recordó que estuvo "muy cerquita muchísimos años, sabia que en algún momento se iba a torcer y se iba a dar".



Por eso, "agradezco a Dios por haberme guardado este momento y se dio en Brasil", añadió el astro futbolístico en declaraciones a TyC Sports al dejar el estadio Maracaná.



Messi también recordó que en otras finales de competencia mundial o americana "me había tocado irme triste y sabía que una vez se me iba a dar".





"Este grupo se lo merecía de verdad", añadió el delantero de 34 años y padre de tres varones.



Además, añadió que "este grupo se fue haciendo muy fuerte en la Copa América pasada, ya se veía".



"Todavía no somos conscientes de lo que hicimos más allá de ser campeones", señaló.



Y sobre el triunfo del 1 a 0 en el estadio Maracaná, dijo que "va a ser un partido que va a quedar para la historia no solo por ser campeones de América, sino por ganarle a Brasil en Brasil".



Ahora, reflexionó, "hay que aprovechar el envión este y sobre todo esta camada de jugadores, ya les dije a ellos que son el futuro de la selección y no me equivoque".



"Es un grupo de chicos espectacular, me siento muy feliz siendo parte de ellos y disfrute mucho estos 45 días y terminan de forma espectacular con esta consagración", acotó.



Asimismo, recordó que en los entrenamientos en medio de la segunda ola de la pandemia de coronavirus mundial "pasamos muchísimos días encerrados sin poder ver a la familia pero el objetivo estaba claro y pudimos ser campeones y la felicidad es inmensa".



"Los últimos partidos fueron muy seguidos, tuvimos muy poco tiempo de descanso pero estábamos todos igual", dijo en alusión a los equipos que participaron de la competencia.



Tras señalar que "gracias a Dios somos campeones", Messi se refirió a los festejos en Argentina para saludar a los seguidores de la selección y en especial aludió a su ciudad natal cuando dijo: "quiero aprovechar para agradecer por el reconocimiento de ayer a la gente de Rosario por el monumento" a la bandera que fue iluminado con los colores argentinos con imágenes de los jugadores de la selección nacional.