Vacaciones en las sierras: alta ocupación y muchas expectativas

Después de una temporada invernal 2020 que fue para el olvido, que dejó varios quebrantos y prestadores que debieron cerrar sus puertas para nunca más volver a la actividad, las próximas semanas tienen un sabor de revancha para la Comarca Serrana de Tornquist.

Al 100% de ocupación que hay ya para este fin de semana largo, se espera que en las vacaciones de invierno -que en nuestra provincia tendrán lugar entre el lunes 19 y el viernes 31 de este mes- se den porcentajes similares. De hecho, para la primera semana ya se estima hoy un nivel de reservas del 90% y en localidades como Tornquist, que normalmente es la última en alojar turistas, prácticamente no quedan lugares libres.

Es cierto: en estos momentos, el distrito serrano permanece en fase 2 de acuerdo a lo determinado por la provincia de Buenos Aires, con menos de un centenar de casos activos, pero la actividad turística está permitida. Solo se restringirán algunas actividades debido al protocolo y determinados lugares, como comercios o gastronómicos, deberán cuidar el distanciamiento y el aforo.

En esta oportunidad, el sector privado será quien se encargue de llevar a cabo todo el trabajo de promoción; desde la Provincia ya se anunció que no se impedirá que la gente viaje, pero que no habrá ningún tipo de publicidad. En Tornquist, el municipio deberá plegarse a la decisión gubernamental, pero desde la página web de la comuna se están ofreciendo (para ver y descargar) planos y folletos digitales para que la gente vea las opciones y decida entre ellas, siempre promoviendo -de este modo- que los turistas no se concentren en un mismo espacio.

De cualquier modo, ya se anunció que se llevarán controles en lugares puntuales como el mirador del cerro Ventana y el sector comercial. No se pedirán ni hisopados ni PCR, pero sí se buscará que se respeten los protocolos y disposiciones vigentes en la fase sanitaria.

Los grandes protagonistas de la temporada serán las cabañas y departamentos, como ya viene ocurriendo en los últimos tiempos, aunque esta vez se deberá a una cuestión de salubridad: un hotel, por ejemplo, cuenta con lugares comunes que aquellos tipos de alojamiento normalmente no tienen, por lo que cada familia o grupo de turistas se encuentran un poco más aislados y, por consiguiente, seguros.

Hace un tiempo se implementó un sello de calidad sanitaria en la Comarca Serrana. Más de 400 prestadores lo utilizan.

Las expectativas son muchas, aunque también dependen del sector: los inmobiliarios son los que más entusiasmados están, mientras que los comerciantes en general y gastronómicos son un poco más cautos. A partir del regreso del turismo, los visitantes pasean pero muchas veces terminan prefiriendo no consumir en un restaurante o confitería, y temen que esa tendencia se mantenga o, incluso, se prolongue y quede ya como una costumbre. De cualquier modo, reconocen que lo que venga seguramente será mejor a tener que permanecer cerrados, como ya ocurriese el año pasado.

“El nivel de reservas es importante. Para este fin de semana tenemos casi todo lleno y de cara a las vacaciones de invierno estamos igual. Tenemos muy buenas expectativas para todas las semanas que se vienen hasta el 30 de julio”, aclaró a “La Nueva.” la presidenta de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Sierra de la Ventana, Villa La Arcadia y Saldungaray, Micaela Costas.

En ese sentido, reconoció que más allá de este fin de semana largo, también se espera una buena afluencia de turistas a partir del lunes, debido al comienzo de las vacaciones de invierno en provincias vecinas.

“Sabemos que esta temporada invernal será totalmente diferente a la del año pasado, cuando no tuvimos ninguna posibilidad de apertura. Por eso, hay una expectativa mayor dentro de un estado de convalecencia porque, la verdad, el sector aún no está recuperado y se encuentra muy endeble, tanto a nivel turístico, comercial y gastronómico”, manifestó.

Con ella coincidió Mario Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio de Tornquist, quien señaló que existe “una expectativa terrible” de parte de los prestadores debido al nivel de consultas que se vienen dando desde hace más de 15 días.

“La gente tiene muchas ganas de salir y los prestadores tienen ganas de trabajar. Creo que será una de las mejores vacaciones de invierno de los últimos años, a pesar de la situación comercial que estamos viviendo”, sostuvo.

El dirigente sostuvo que los prestadores del distrito serrano “están esperando la inyección de dinero fresco que llega con el turismo”.

Protocolos

El director de Planificación y Desarrollo Turístico, Jeremías León, destacó que si bien el distrito se mantiene en fase 2, en el sector privado no se han dado casos de coronavirus que puedan atribuirse directamente al turismo.

“Esto no quiere decir que estemos relajados, pero sí tranquilos y pregonando para que las cosas se hagan bien. Buscamos reforzar las cuestiones de protocolo, como el distanciamiento y el uso de tapabocas, además de los aforos; en esto, el modelo de alojamiento de cabañas nos ayuda mucho, porque vemos que existe una tendencia en la gente a buscar lugares más aislados”, indicó.

Para ello, desde la comuna se viene llevando a cabo un trabajo de concientización, para que la gente vea y elija sectores que se pueden recorrer en espacios abiertos.

Habrá controles en puntos específicos como el mirador del cerro Ventana, además de los aforos del sector comercial.

“Sabemos que las vacaciones de invierno en la Comarca Serrana no las tenemos que promocionar mucho, porque históricamente ya están vendidas. Entonces, tratamos de que se vea la diversidad de opciones que se ofrecen, para que la gente pueda optar por todas esas alternativas: ese es el trabajo que hoy tratamos de hacer con los privados”, afirmó.

El funcionario destacó que, hasta el momento, se están viendo reservas por 4 a 7 días de estadía, un número similar al que se dio durante el último verano.

“Por nuestra parte, vamos a reforzar el tema de los protocolos, porque no nos sirve que después de las vacaciones esto sea un desmadre. En general se respetan las medidas, porque los operadores saben que si quedan aislados, no van a tener ganancias”, finalizó.