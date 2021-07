El secretario de Salud del Municipio, Pablo Acrogliano, dijo esta mañana que "los centros respiratorios, que son 16 en la ciudad, hacen testeos en forma gratuita" y que "con la orden médica, se le hace un triage a la persona y, si amerita, se la testea".

"Se trata de ir con orden médica por una cuestión de administración de recursos, pero si uno va sin orden se lo atiende", amplió.

El profesional respondió así a las críticas enumeradas ayer por Mariana Delgado, coordinadora del Tren Sanitario que ayer se fue de Bahía Blanca tras permanecer cinco días en la ciudad.

En diálogo con Panorama, por LU2, el profesional indicó que "la del Tren fue una intervención importante, porque suma ante una demanda contenida que hay, pero no ha movido el amperímetro" y sostuvo que aún no recibió el informe por lo que no puede hacer una evaluación formal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Según comentarios orales o lo que dice la prensa, los números no escapan a lo esperado. En Bahía Blanca tenemos entre un 35 y un 40 % de positividad; está dentro del rango. Fundamentalmente, acudió gente de entre 30 y 50 años", agregó.

Por otra parte, Acrogliano afirmó que "el tema de la vacunación es preocupante porque se lo ha utilizado, junto con la educación, como variable para enfrentamientos" y señaló que "con la variante Delta, lo que se aconseja es tener cubierta la segunda dosis y muy probablemente se necesite una tercera".

"La variante Delta, antes o después, va a llegar a nuestra ciudad. En este sentido nos preocupa que la aplicación de las segundas dosis no esté avanzando como debería", agregó.

Finalmente, dijo que "hemos puesto foco en situaciones del momento y no hemos intensificado el trabajo para poder convivir con el virus, que es lo que viene", al tiempo que mencionó que "durante largo tiempo vamos a tener que convivir con la vacunación y con las medidas de bioseguridad".

"Hay una dificultad importante en la percepción que genera estar en una pandemia. Si uno pierde la noción de peligro, más el agobio del personal de salud y que los medicamentos que se usan en terapia intensiva no se consiguen o si se consiguen, son a precios extorsivos, todo eso genera preocupación y puede impactar en una tercera ola", completó.