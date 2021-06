El homenaje no podría haber sido mejor: Olimpo ganó por la “magia” del 10

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

Para creer no siempre tenés que ver. A veces es cuestión de sentir, de percibir las señales y de que te convenzas de que estaba ahí. Porque nada es casual: ni en el mundo mágico o surreal y tampoco en el nuestro, el de los vivos.

Roberto Depietri, uno de los máximos ídolos de Olimpo, fallecido el viernes a causa del COVID, era un hombre de fe. Y como hombre de fe resucitó al tercer día. Porque el aurinegro hoy tuvo un ángel de la guarda, recibió la ayuda de una fuerza espiritual para no ser tan endeble a los golpes, para que pueda alinear los planetas con el fin de empezar a tutearse más seguido con el lado bueno de la fortuna.

Olimpo venció 2-0 a Juventud Unida de San Luis pero no fue superior en el juego, ni táctica ni estratégicamente. Como si hubiese sido un legado del cielo, la diferencia la marcó el 10, porque Braian Guille, en su mejor versión en lo que va de este Federal A 2021, fue el Depietri de la década del `80, ese amigo de la redonda que cuando mezclaba talento con inspiración defenestraba a adversarios de cualquier calibre.

Este 10, a comparación del otro, un volante mixto exquisito con poder de gol y mucho desequilibrio, juega de delantero y por todo el frente de ataque, aunque en varios aspectos es parecido al “Dipi” campeón de todo: la pide siempre, sabe cuando debe hacerse cargo del destino del equipo, desafía la gravedad de las distintas patadas con coraje y sus gambetas están llenas de optimismo.

Olimpo no la pasó bien en el primer tiempo, pero esta vez, la adversidad no se transformó en desgracia ni el error en un gol en contra. Quiero decir que no le sucedió lo de otros encuentros: no quedó 0-1 abajo en la primera estocada del rival y pudo arrancar ganando en la primera que tuvo frente a la valla adversaria.

Fue así: a los 7 minutos, Sebastián Fernández le cometió un claro penal a Balmaceda cuando se perfilaba para darle al arco (le enganchó el pie de apoyo), pero Guido Villar, estirándose todo lo que podía sobre su lado izquierdo, le contuvo el remate a Marcelo Eggel.

Con la confianza a flor de piel y bendecido para poder estar presente después de una seria lesión (corte en la pierna y 8 puntos de sutura) y de superar el coronavirus, Diego Ledesma robó un balón en la mitad de la cancha y corrió con toda la libertad del mundo hasta ponerse cara a cara con el arquero visitante, momento en que eligió tocar al medio para la entrada de Guille, quien rompió la red con un tremendo zurdazo.

Más allá de la ventaja, el 3-4-1-2 del elenco puntano descolocó al dueño de casa, que no tuvo contención en el medio y fue muy permeable a espaldas del doble cinco: Ham y “Pipa” Fernández. Incluso nunca le encontró la vuelta a la posición de Walter Figueroa, un lateral volante muy incisivo, ni pudo frenar al pibe (17 años) Misael Sosa, muy activo trepando por derecha y llegando, gracias a su repidez, a todas las pelotas largas.

De todos los que han venido al Carminatti en este torneo, estoy seguro que este equipo de San Luis fue el que más propuso. Aplicado y con una virtud que no suele notarse en los participantes de esta exigente categoría: la perfecta combinación entre velocidad y precisión. Además supo cómo y dónde lastimar y utilizó varios recursos a la vez, porque por momentos eligió la presión alta, otras veces optó por la paciencia para distribuir y filtrar el pase exacto y en menor medida apostó por el contragolpe.

Olimpo, con flaquezas a la hora de hacer los relevos, jamás perdió la compostura pese a que el rival le llegaba muy fácil y por los caminos que se le antojasen. Villar agigantó su figura tapando algunas pelotas complicadas y haberse ido 1-0 arriba al descanso fue un negocio cien por ciento efectivo.

En el segundo, Guille encontró más espacios, se liberó de algunas persecuciones maliciosas y se encargó de darle mayor protagonismo al ataque olimpiense.

El control sobre el oponente le permitió a los de Carlos Mayor tener más ritmo y machar sobre el área del oponente.

En un ida y vuelta sin concesiones, Villar sacó la pelota del partido al tapar una entrada franca de Lencinas por el segundo palo y el árbitro Luciano Julio ignoró un claro penal de Ojeda (primero lo agarró de la camiseta y después lo empujó) sobre “Pepe” Ledesma.

Hasta que a los 27, Guille lanzó un centro venenoso que Capraro desvió con su cabeza al gol. Juventud sintió la daga en el pecho y trató de reinventarse, pero sus avances empezaron a carecer de sustento y peligrosidad.

No hay otra: cuando Guille se dedica a jugar, cuando su cabeza está puesta en el fútbol y en lo que tiene que hacer, Olimpo es un equipo de otra dimensión. Brian podría estar, tranquilamente, en un club de Primera división o fuera del país, pero está acá, y lo compró Olimpo. Y parece que hoy escuchó los consejos celestiales de un tal Depietri, que de ganar y jugar bien sabía y mucho. Ojalá que siempre sea así…

La síntesis

Olimpo 2 (4-4-2)

Villar 8

López Alba 4

Capraro 6

Ferreyra (c) 5

Gancedo 5

Seimandi 5

Ham 4

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

S. Fernández 6

Hadad 6

Ledesma 7

GUILLE 8

DT: Carlos Mayor

Juventud 0 (3-4-1-2)

Désima 4

Ojeda (c) 5

M. Cabrera 3

Garro 5

Figueroa 6

Eggel 5

Gobetto 6

Balmaceda 7

M. Sosa 7

Pérez García 6

Morales 4

DT: Alexis Matteo

PT. Gol de Guille (O), a los 14m. A los 7m. Villar (O) le contuvo un penal a Eggel (J).

ST. Gol de Capraro (O), a los 27m.

Cambios. 70m. Amarilla (5) por Seimandi y Affranchino (5) por Ham, 81m. Dibuo por S. Fernández y 86m. Perotti por Hadad y Soda por Ledesma, en Olimpo; 59m. L. Lencinas (6) por Morales y 68m. De Hoyos (4) por Eggel, en Juventud.

Amonestados. Gancedo (33m.) y López Alba (91m.), en Olimpo; Garro (2m.) y M. Sosa, en Juventud.

Arbitro. Luciano Julio (5).

Cancha. Olimpo (8,5).