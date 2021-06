Duhalde, polémico: "Voy a tratar por todos los medios de que este Gobierno no pueda seguir"

El expresidente Eduardo Duhalde manifestó este lunes que tratará "por todos los medios" que el gobierno de Alberto Fernández "no pueda seguir", tras señalar que los argentinos no son de "extrema izquierda o de extrema derecha".

Aclaró que buscará por "todos los medios democráticos" evitar el triunfo de la alianza gobernante en los próximos comicios y aseguró que la idea es "ganarle en las elecciones" al actual oficialismo sin "ningún intento antidemocrático o desestabilizador".

Duhalde se expresó de esta forma al anticipar que dialoga con diferentes sectores de la política para ver "cómo jugar" en las elecciones legislativas de este año, que tendrán el primer turno con las PASO el 12 de septiembre.

Sobre este aspecto electoral, Duhalde precisó: "La idea es tratar de lograr la unidad de los argentinos. Sé que para la mayoría es una utopía".

"Voy a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir", afirmó Duhalde, al considerar que Fernández "no tiene capacidad para hacerlo".

"No sé para qué es presidente del Partido, si no se ocupa", aseguró Duhalde en declaraciones a Crónica TV, donde cuestionó el accionar de Fernández frente del Justicialismo, a quien le hizo saber por escrito que "si no se puede ocupar porque tiene mucho trabajo, que designe a otro compañero".

Respecto a la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo que ella "se cree de izquierda", por lo que consideró que "no es posible" compartir una alianza con ella.

Una vez más, el exmandatario se vio envuelto en declaraciones polémicas, como sucedió el año pasado cuando expresó que en la Argentina no se habían terminado los intentos de golpes militares, y después de desdijo.

A principio de este año quedó en el ojo de la tormenta cuando formó parte del cuestionado listado de vacunados VIP, escándalo que provocó la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García. (NA)