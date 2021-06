Ya comenzó a operar en el puerto de Bahía Blanca el regasificador Exemplar

Mediante un comunicado de prensa, la firma Excelerate Energy Argentina anunció hoy que el buque regasificador Exemplar comenzó a operar en el Puerto de Ingeniero White, Bahía Blanca.

La operación se inició de acuerdo con lo previsto, al adjudicársele el servicio conforme la licitación pública internacional realizada.

De esta manera, el barco de Excelerate Energy estará operativo durante el periodo invernal, precisamente por 98 días, para poder satisfacer la demanda de gas ante el aumento del consumo habitual para esta época del año y garantizar de esa forma la seguridad del abastecimiento del fluido tanto en hogares como en industrias.

El Exemplar tiene una capacidad de regasificación de 17 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas natural.

La empresa dijo que su operación le permite al país “contar con energía limpia y económica generando ahorros de divisas ante la opción de consumir combustibles líquidos más caros y contaminantes”.

Al respecto Gabriela Aguilar, gerente general de Excelerate Energy en Argentina expresó:

“Estamos orgullosos de poder colaborar con el país a través de nuestros servicios de GNL.

“La decisión técnica de contar con un buque regasificador para el invierno –agregó--, se ajusta a las tendencias del mercado global en la que países exportadores netos, como Estados Unidos, Egipto y Emiratos Árabes, deciden importar GNL para sus picos de consumo y generar ahorros importantes”.

Excelerate señaló en su nota de prensa que la mayor oferta de gas natural en los últimos años posibilitó a la Argentina reemplazar consumos de combustibles líquidos más caros y contaminantes que el GNL.

“De esta forma, el país generó un ahorro estimado en US$ 13 mil millones desde 2008 y redujo en 9,5 millones de toneladas sus emisiones de CO2 entre 2016 y 2020 al utilizar el servicio de regasificación”, consignó el comunicado.

Por su parte, Daniel Bustos, director Comercial y vicepresidente de Excelerate Energy dijo: “Estamos entusiasmados con nuestro regreso a Bahía Blanca para poder continuar nuestra asociación con YPF e IEASA y ofrecer una solución energética que sea flexible, económica y amigable con el medio ambiente durante un período crítico de máxima demanda como es el invierno".

“Confiamos en que el Exemplar pueda funcionar nuevamente con nuestra tripulación argentina y acompañar, de esta manera, el camino hacia la transición energética del país", agregó.

El regreso del buque de Excelerate se produce después de que la empresa ganara una licitación internacional para el servicio de regasificación en la terminal de Bahía Blanca durante el pico invernal.

Cabe recordar que Excelerate desarrolló la primera terminal de importación de GNL de Sudamérica en 2008 en Bahía Blanca y también opera en el Puerto de Escobar desde 2011.

Excelerate Energy L.P. es una compañía de GNL con sede en los EE. UU.

Ubicada en The Woodlands, Texas, la empresa es propiedad de George Kaiser, cuyo grupo energético también incluye Kaiser Francis Oil Co, una empresa de exploración y producción con producción en EE. UU. y Canadá junto con importantes activos intermedios, y Cactus Drilling Co, la mayor empresa privada de perforación en los EE. UU.