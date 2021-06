Denuncian engaños y estafas a gente mayor en un edificio de Casanova

Una persona mayor que vive en un edificio ubicado en la primera cuadra de Casanova advirtió que en el sector están realizando llamadas a los teléfonos fijos y haciendo visitas domiciliarias para extraer información, engañar y estafar a los residentes.

"El jueves me llamó un señor al teléfono fijo diciendo 'hola ma, tengo un problema con la abuela...'. Me di cuenta enseguida [del engaño], pero le pregunté qué había pasado con la abuela para seguirle la corriente y me cortó el teléfono", comenzó relatando Francisca.

Y agregó: "La persona que me llamó no alcanzó a decirme nada, yo me di cuenta enseguida por la forma de hablar, era un hombre".

La mujer contó esta mañana en el programa Panorama de LU2 que el mes pasado "le robaron un montón de dinero a una señora mayor" bajo la modalidad conocida como "el cuento del tío".

"Hace un mes y medio llamaron a 8 personas que viven acá, estoy preocupada. A mí también me llamaron en esa oportunidad, me dijeron 'hola tía', pero corté enseguida", aseguró.

Francisca dijo que cuenta con identificador de llamadas "pero me figura como número privado, por eso no pude denunciarlo".

"Pido por favor que estén atentos porque hace un mes mi vecina de 90 años le dio toda la plata [a una persona tras un llamado], se ve en las cámaras. Están dando vueltas por acá, en esa oportunidad también vimos a un hombre en el ascensor registrando información de personas mayores para anotarlas en la vacunación, no sé si es la misma gente, pero fue piso por piso", advirtió.

Francisca remarcó que hicieron la denuncia y los efectivos se llevaron las imágenes de las cámaras para tratar de identificar a la persona que ingresó al edificio.

Vale aclarar que la inscripción al plan de vacunación contra el coronavirus se hace únicamente a través del sitio web vacunatepba.gba.gob.ar. o la aplicación. Desde la semana pasada, la vacunación es libre para mayores de 50 años, por lo que a partir de esa edad no se necesita turno para recibir la primera dosis.

Como remarcaron autoridades policiales en varias oportunidades, ante situaciones como la relatada esta mañana hay que comunicarse con el 911. En caso de tener dudas, llamar a "otro familiar" para buscar apoyo y nunca entregar sumas de dinero. Hay que tener en cuenta que los bancos y Anses no realizan trámites personalizados a domicilio y que no necesitan confirmación de datos de forma telefónica.