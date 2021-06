Siguen sin aparecer los nueve argentinos que se alojaban en el edificio que se derrumbó en Miami

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Las nueve personas argentinas que se alojaban en el edificio que se derrumbó en la ciudad estadounidense de Miami continuaban sin aparecer este sábado y nada se sabe desde el día del trágico hecho.



Voceros de la Cancillería argentina confirmaron que hasta este sábado por la mañana, "no había novedades" sobre las personas desaparecidas.



Se trata de una familia de cuatro integrantes a las que se suma una persona de Uruguay; otra familia de tres miembros y otras dos personas.



Hasta el momento trascendieron, pero no fueron confirmados oficialmente, los nombres de Andrés Galfrascoli, cirujano de 44 años; su pareja Fabián Núñez, de 55; y la hija de ambos de 5; mientras que otra de las personas sería Manuel Lafont.



En tanto, la otra familia de la que no se sabe nada desde el jueves a la madrugada está compuesta por la arquitecta Andrea Cattarossi, su hermana Graciela, fotógrafa, y su hija de 6 años, y los padres de ambas, Gino Cattarosi de 86 años y Graciela de 82.



Trascendió además, que al momento del colapso del edificio alrededor de la 1:30 del jueves pasado, la familia se encontraba descansando en el quinto piso del Champlain Tower South.



El cónsul argentino en Miami, Leandro Fernández Suárez, dijo este viernes en declaraciones a la prensa que están "en contacto con las autoridades" y que ya se pusieron en contacto "con argentinos que están en edificios próximos y también con argentinos que estaban en el edificio y pudieron salir porque entraban en el momento del derrumbe". (NA)