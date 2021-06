Banfi trató de "ignorante" a Tolosa Paz por sus dichos sobre Venezuela

La diputada nacional por la UCR Karina Banfi trató este jueves de "ignorante" a la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, por -según dijo- desconocer los criterios internacionales sobre la defensa de los Derechos Humanos y la violación de los mismos en Venezuela.

Consultada sobre las expresiones de la funcionaria kirchnerista sobre que en "Venezuela hay Estado de Derecho", Banfi respondió: "En primer término, es ignorante".

Luego, aseguró que "no lee", por lo que le recomendó que lo haga para evitar "el escarnio público" si pretende ser legisladora este año, dado que Tolosa Paz podría formar parte de la lista bonaerense del oficialismo.

"Para ser diputada tendrá que rodearse de un buen equipo de asesores para evitar hacer papelones y someterse al escarnio público", afirmó la legisladora de la oposición, tras indicar que "Tolosa Paz desconoce los criterios internacionales sobre de la defensa de los DDHH".

En diálogo con en el programa radial de Eduardo Feinmann, Banfi sostuvo que le "preocupa" lo que se afirma sobre Venezuela y dijo que Tolosa Paz "habla desde el alineamiento político que tiene un partido que se dice democrático y que hoy gobierna".

Banfi resaltó que el kirchnerismo "habla de la no injerencia en la autonomía de los pueblos, pero se saltearon el capítulo, el de la no injerencia a la violación de los derechos humanos".

"Decir que hay democracia en Venezuela es no saber que las elecciones de Maduro fueron fraudulentas donde no solo no dejó participar a la oposición, algo parecido a lo que está sucediendo en Nicaragua, sino que además los mete preso. Hay más de 300 políticos detenidos desde 2014", agregó la diputada radical. (NA)