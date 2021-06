Rocksmith+: aprende a tocar la guitarra jugando un videojuego

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Uno de los títulos que mas se destaco del resto en este ultimo tiempo fue Rocksmith+, una plataforma pensada para aprender fácilmente a tocar la guitarra siguiendo los patrones de un juego. Con un sistema que nos permite integrarlo directamente a nuestro celular o PC, el juego se actualizara constantemente con canciones propias que la comunidad vaya sumando, lo que le permitiría desde el inicio tener una gran colección de temas disponibles.

Todavía no tenemos muy en claro como estas nuevas tecnologías coexistirán con las cada vez mayores restricciones de los actuales servicios de streaming. Con el titulo iniciando su beta cerrada en la actualidad, podemos esperar tener novedades sobre el mismo para finales de este 2021.

Si bien la iniciativa tiene un factor lúdico que proviene desde su origen como videojuego, no esta de mas recordar que este es un acercamiento mas que acertado a lo que es la educación actual en distintos aspectos, y no solamente en lo musical. La integración del juego como herramienta de aprendizaje siempre ha sido materia de discusión y esta no será la excepción, pero con las nuevas realidades que vemos día a día, esperemos ir dejando esto en el pasado.