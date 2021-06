Retorno a las aulas con medidas sanitarias y estructurales seguras

Natalia Miguel

El distrito, desde el punto de vista sanitario y estructural, no presentó inconvenientes para retomar la actividad presencial escolar, en el marco de la segunda ola de la pandemia por el coronavirus.

La Jefe de Educación Distrital en Coronel Rosales, Claudia Pereyra, dijo que “con alegría podemos decir que los chicos pudieron volver a las escuelas, cada uno con su grupo, luego de reorganizar las tareas e informar a las familias”.

Mencionó que durante la semana anterior se debieron hacer algunos ajustes en dos instituciones: el Jardín 919, donde se reemplazó un repuesto de la caldera, y la Escuela Primaria Nº 9, en la cual se resolvió un problema eléctrico.

“Cuando falla alguna cuestión, se trata de solucionar lo antes posible para que el edificio se encuentre en condiciones. En este contexto de pandemia y siguiendo el Plan Jurisdiccional, los temas de agua y calefacción son fundamentales. Si no contamos con esos dos servicios, no podemos pensar en una presencialidad”, dijo.

De acuerdo a la normativa vigente para esta época de pandemia, dijo que las aulas deben estar ventiladas, pero “esto no significa que las ventanas deben estar abiertas todo el tiempo".

"Sabemos que cuando los chicos ingresan, las aulas ya deben estar ventiladas y limpias, y con las ventanas cerradas y los calefactores encendidos".

"Y, luego, cada 30 o 40 minutos, se deben volver a abrir las ventanas entre dos y tres minutos. Así se renueva el aire del ambiente".

"En tanto las puertas de las aulas tienen que estar abiertas el mayor tiempo posible”.

En este sentido, agregó que “obviamente estamos acostumbrados a que los salones estén bien calentitos, pero lo importante es que se renueve el aire para estar todos cuidados mientras permanecemos en las escuelas”.

Reformulación

Sostuvo en 2020 y en lo que va del presente ciclo lectivo, se está trabajando, desde lo pedagógico, con los contenidos prioritarios.

“No podemos pensar en una totalidad del programa. Se priorizan ciertos temas y se trabaja mediante la integralidad de las áreas curriculares".

"No es que pierden contenidos, sino que no se ven de la misma forma. Es una forma distinta de abordar la actividad diaria y los docentes deben adaptarse a la manera de trabajo que ya no es individual sino en equipo, no solo para la confección y entrega de las tareas sino también para la evaluación de los estudiantes”, dijo.

Sobre las calificaciones, expresó que por el momento no hay novedades de cambios. Es decir, tal como ocurrió el año anterior, se continúa en 2021 con una devolución conceptual, salvo en el sexto año de Secundario que se evalúa de forma numérica.

“Todavía no tenemos ninguna normativa en la cual se disponga que podemos transformar las calificaciones actuales, de conceptos a números. Sí, se hace con los chicos de sexto que ya finalizan sus estudios en el nivel Secundario”, añadió.

En cuanto al receso invernal, mencionó que por ahora no hay mayores novedades.

“Se está hablando de la posibilidad de adelantarlo, aunque no hay información certera hasta la fecha. Por lo tanto, seguimos trabajando y el receso dependerá de la situación sanitaria en la cual nos encontremos en unas semanas más”, expuso.