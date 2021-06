Ricardo Montaner respondió a una fan que le hizo una crítica en Facebook

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Un iracundo Ricardo Montaner reaccionó con energía a una fan que en su cuenta de Facebook lo intimaba a eliminar de su próximo concierto “Los Montaner”, a Camilo, esposo de su hija Evaluna, señaló la prensa de República Dominicana, país donde reside el artista nacido en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires.



“Antes que quitar a mi familia prefiero quitarlos a ustedes... Con ellos me va mejor que con gente venenosa que muestra su naturaleza en un comentario público. Dios los bendiga y cuide y transforme sus amargados corazones... Los amo", respondió Montaner.



Las redes sociales han hecho que los artistas tengan un contacto directo con sus seguidores; sin embargo, esa cercanía permite que de igual manera se hagan elogios y críticas, a veces muy duras, a la figura famosa.



“Mi querido Ricardo, yo te adoro, amo tus canciones, te respeto, pero si quitaras a tu yerno Camilo, con gusto pago para verte. Besos y un fuerte abrazo", escribió una admiradora en una foto que hace promoción al espectáculo que tendrá lugar vía streaming el 31 de julio y en el que participarán, además de Camilo y Eva Luna, Mau y Ricky.



El comentario obtuvo la respuesta de Montaner, quien defendió al intérprete y compositor del tema “Ropa cara”.



Otros, sin embargo, entendieron que Montaner no debió responder de esa forma al comentario; otra admiradora considera que lo que dijo la primera no tiene que ver con los lazos familiares, sino con el talento musical y los gustos de cada quien.



“Es lamentable que piense que es una persona ‘venenosa’ cuando su comentario solo fue dirigido a que no le gusta cómo canta Camilo", escribió y aprovechó para decir que a ella tampoco le gusta el cantante colombiano.



La foto publicitaria tiene en su mayoría comentarios positivos, de fans que lo felicitaban por su talento, por su obra musical y declaraban su admiración, y luego de este episodio con la fan que inició la disputa, que terminó siendo atacada por otros seguidores.