“Estas medidas no promueven la producción ni el empleo”

Cuando se cumplen ya dos semanas del cierre de comercialización de hacienda dispuesto por el campo, luego de que el gobierno nacional determinara la no exportación de carne durante todo junio, el Consejo Agroindustrial Argentino expresó hoy su rechazo a la medida impuesta por el Ejecutivo comandado por Alberto Fernández.

“Las 61 entidades y cámaras que conformamos el Consejo Agroindustrial Argentino expresamos nuestra preocupación y rechazo a todo tipo de medida que limite exportaciones, tal como la reciente suspensión de exportaciones de carne bovina”, se indicó desde la entidad.

En ese sentido, se explicó que “este tipo de medidas no contribuye a promover más producción, ni a crear empleo, ni a favorecer a los consumidores que tienen afectado su poder adquisitivo”.

“Estamos convencidos de que para solucionar los problemas de pobreza, inflación y desinversión productiva se necesitan políticas de mediano y largo plazo que promuevan empleo genuino, que es el instrumento más efectivo para mejorar sustentablemente las condiciones de vida de los argentinos”, se explicó.

El cierre de la comercialización finalizará esta noche. El gobierno nacional había defendido la suspensión de las exportaciones de carne vacuna por un “aumento injustificado” del precio en nuestro país.

Al respecto, desde el Consejo Agroindustrial se manifestó que “un país que no produce, que no industrializa y que no exporta queda atrapado en un círculo vicioso con resultados negativos, mayor pobreza, marginalidad y destrucción de calidad de vida”.