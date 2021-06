Boca presentó a sus dos nuevas incorporaciones: Norberto Briasco y Esteban Rolón

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Boca Juniors presentó esta tarde a sus dos nuevas incorporaciones, el delantero Norberto Briasco y el volante Esteban Rolón, provenientes de Huracán, tras las firmas de sus respectivos contratos, junto al presidente del Club Jorge Ameal y los integrantes del departamento de fútbol los ex jugadores Raúl Cascini y Jorge Bermúdez.



El exatacante del 'Globo', que fue adquirido por 3.500.000 dólares el 80 por ciento de su ficha, consideró que "en lo personal es un paso muy importante llegar a Boca", entre los tantos conceptos ofrecidos en la conferencia realizada en el salón Juan De Dios Filiberto ubicado debajo de una de las tribunas de la Bombonera.



"Siempre soñé con esto. Estoy muy agradecido con el esfuerzo que hizo el Consejo de Fútbol de Boca y vengo aportar y dar lo mejor", agregó el jugador de 25 años.



"Hoy ya pienso en Boca. Estoy muy agradecido a la dirigencia de Huracán y al club que se portó muy bien conmigo. Yo sé lo que hice y estoy tranquilo", adujo cuando fue consultado por la resignación de la deuda de su exclub y a parte del 15 por ciento que le correspondía percibir, para facilitar la transferencia.



"Fueron días de mucha incertidumbre, tanto para mí como para mi familia, pero Raúl (Cascini) me llamaba constantemente, lo valoro muchísimo y estoy muy agradecido. Todo lo que hice fue por jugar en Boca, para progresar y disfrutar”, añadió el delantero nacido en la ciudad bonaerense de Marcos Paz.



Mientras que Rolón, que arribó al 'xeneize' por 500.000 dólares, que era el valor de la cláusula de salida impuesta por los de Parque Patricios, resaltó: "Agradezco al Consejo de Fútbol y al presidente de Boca por haberse interesado en mí desde hace más de un año", expresó.



"¿Si voy a sentir presión? Prefiero ponerle 'responsabilidad' y asumirla, hacer lo mío de la mejor manera", sumó a las manifestaciones sobre su ingreso a Boca, el mediocampista de 26 años, nacido en Posadas, Misiones.



Tanto Briasco como Rolón coincidieron en comentar que, previo a la firma de los vínculos, los recibió el vicepresidente de la institución Juan Román Riquelme, el que les "transmitió tranquilidad para jugar" y les auguró que disfruten del club.



Ambos profesionales, también, asumieron que aún no hablaron "con el entrenador (Miguel Angel) Russo" y que lo harán "mañana al iniciar la pretemporada".



La cita es para las 8 de mañana en el predio Pedro Pompilio, de Ezeiza, con vista al primer partido oficial que abordará el equipo de la Ribera el próximo 13 de julio ante Atlético Mineiro, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.



En la presentación de los dos refuerzos, el presidente Ameal sostuvo: "Debemos agradecer a nuestra gente, al CDF y a Román. Es una alegría. A partir de la noticia de estas dos incorporaciones, la gente está contenta", dijo.



Junto a Briasco y Rolón, el delantero Nicolás Orsini adquirido el 50 por ciento de su ficha a Lanús, son las tres adquisiciones por ahora de Boca para el segundo semestre.



La cuarta cara 'nueva' es la de Marcelo Weingandt, el lateral derecho que se reincorporó después de estar a préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata.