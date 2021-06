Berni tocó la guitarra y cantó un chamamé para homenajear a los caídos en Malvinas

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, protagonizó este lunes su propia conmemoración del fin de la Guerra de Malvinas y para homenajear a los caídos tocó la guitarra y cantó un chamamé que habla de los jóvenes correntinos que fueron a la Islas.

"En la conmemoración del fin de la guerra de Malvinas, un sincero homenaje a los compatriotas que dejaron su vida. Por eso digo a los vientos, y si lo digo, me banco, que nuestras Islas Malvinas, ¡Son y serán Argentinas! ¡Viva la Patria, muchachos!", expresó Berni en redes sociales, al compartir el video en el que se lo ve cantando y tocando la guitarra.

Se trata de una canción compuesta por el cantautor correntino Mario Bofill (música) y Julián Zini (letra) y para ejecutarla acompañó a la voz del cantante Mario Suárez y a la guitarra de Pilin Massei.

Antes de la canción, el video recordó una emotiva carta que uno de los soldados, de nombre Ramón Acosta, le envió a su hijo Diego el 2 de junio de 1982 antes de morir.

En la conmemoración del fin de la guerra de Malvinas, un sincero homenaje a los compatriotas que dejaron su vida.

https://t.co/i1F0RWIlxD — Sergio Berni (@SergioBerniArg) June 14, 2021

"Querido hijo Diego, qué tal muchacho? Cómo te encuentras? Perdóname que no me haya despedido de tí, pero no he tenido mucho tiempo, por eso es que te escribo para que sepas que te quiero mucho (y te considero todo un hombrecito", señala la carta.

Y agrega: "Yo salvé a tres compañeros de entre las llamas. Te cuento para que sepas que tenés un padre del que puedes sentirte orgulloso. Nosotros no nos entregaremos, pelearemos hasta el final y si Dios y la Virgen lo permiten nos salvaremos . En estos momentos estamos rodeados y será lo que Dios y la Virgen quiera. Recen por nosotros y fuerza hasta la victoria final. Un gran abrazo a tu madre y a tu hermana, cuidalos mucho, como un verdadero Acosta. ¡Viva la patria! Papá".

En las últimas horas, el ministro bonaerense se diferenció del presidente Alberto Fernández, al cuestionar los dichos del jefe del Estado sobre mexicanos, brasileños y argentinos. Berni subrayó su desacuerdo con la polémica frase del Presidente sobre los orígenes de mexicanos, brasileños y argentinos: "El ser nacional, tal cual lo describía (Arturo) Jauretche, es una mixtura de sangre criolla, indígena y extranjera, que nada tiene que ver con esa frase de que han bajado de los barcos".

"Me parece que, más allá de que se haya disculpado, yo soy de los que creen que es imposible saber quiénes somos y adónde vamos si no sabemos de dónde venimos", subrayó el ministro de Kicillof. (NA)