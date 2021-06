"Coty" García no será de la partida en Glasgow: "Era un riesgo muy grande"

El delicado contexto sanitario que vivimos por estos días atentó contra las esperanzas deportivas del salazarense Fernando García, y por lamentablemente truncó su chance de pugnar por una plaza mundialista en el Speedway.

"Coty", ganador de las tres competencias estivales disputadas hace meses en la pista "Antonio Miranda", confirmó en las últimas horas que no será de la partida el próximo sábado en Glasgow (Escocia), sede de una de las cuatro clasificatorias al Speedway GP Challenge.

"No podré estar por problemas personales y familiares. Además tenía turno para recibir la vacuna, pero al contagiarme no me pude presentar, por lo que perdí el turno y eso hizo que tenga que postergar el viaje, ya que de otra forma no podía ingresar al Reino Unido", expresó el piloto radicado en Trenque Lauquen.

"En ese sentido, era imposible llegar a tiempo. De hecho tampoco conseguía otro vuelo directo más sobre la fecha. Fueron una suma de cosas. Una lástima, tenía todo organizado; las motos, el equipo y el motor, que lo iba a estrenar en la qualy", lamentó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Un duro revés para la ilusión de Coty, piloto de los Bandidos de Berwick de la segunda división de Inglaterra, quien en su mente ya imaginaba su regreso al viejo continente y el reencuentro con la competición de elite.

Sin embargo, en tiempos donde planificar el día a día resulta una misión casi imposible, más aún si hablamos de cruzar el charco (tanto en lo sanitario como lo económico), García no pierde las esperanzas de reinsertarse en el mediano plazo.

"Eso está todo en pausa por ahora. Pero bueno, esto no me quita el sueño. Si la cosa mejora estaría bueno poder intentar correr la qualy el año que viene, o al menos esa es la intención. Pero la realidad es que era un riesgo muy grande", aseguró.

"Tenía pasaje en mano y todo arreglado con el club para llegar y ponerme a probar para correr. Pero este año es casi seguro que desista. Más allá de eso, el parate de este tiempo y poder estar en casa con la familia me hizo bien, porque no estaba pleno arriba de la moto y eso se reflejaba en los resultados. Si bien anduve bien la última temporada, creo que necesitaba un descanso", cerró.