Confirmado: este año arrancan dos enormes inversiones en Cabrera

--Buen día, Juan, ¿cómo nos ves mañana frente a Chile por la Copa América? Esperemos tener más suerte que contra Colombia.

--Nos veo muy bien, no te olvides que fueron convocados siete jugadores que juegan o jugaron con la banda roja, así que nada puede salir mal...

--Uh... Mejor vayamos de una a nuestros temas porque estás bastante agrandado parece. Espero que tengas algo más de data sobre la visita de los ministros el otro día. ¿Estuviste en la obra del Paso Urbano?

--No, pero indudablemente las obras que se están haciendo no son las que más se ven y llevan tiempo. Por suerte la obra se reactivó, aunque me da la sensación que va a llevar bastante tiempo terminarla, no te olvides que es un proyecto enorme.

--Sí, coincido, pero me dijeron que se habló también de encarar algunos planes de viviendas, ¿tenés algo?

--Sé que el intendente habló con Cafiero sobre las tierras del ferrocarril y la necesidad de encarar planes de ese tipo para evitar que terminen siendo usurpadas, pero te diría que hubo otro tema que dominó la escena.

--¿Cuál?

--La dramática situación del servicio de ómnibus. Rosario y Córdoba vienen de paros sucesivos, las empresas se están cayendo a pedazos, acá hay mucha preocupación porque gran parte de los subsidios van para el AMBA. En el Interior hay lugares como Bariloche y Catamarca que ya se han quedado sin colectivos.

--¿Acá puede pasar?

--No creo que se llegue a ese extremo pero el martes Tomás Marisco viaja a Buenos Aires a ver qué puede avanzar.

--Bueno, tirame alguna primicia de esas que hacen ruido, ¿puede ser?

--Una primicia que haga ruido sería que los políticos se bajaron el sueldo, pero no hablemos de imposibles...

--Tal cual, y no nos demos manija, así que buscá por otro lado.

--En realidad tengo dos confirmaciones de proyectos que ya te comenté, pero son tan grandes que el solo hecho de que vayan a comenzar ya alcanza para hacer ruido. Encima los dos son en la avenida Cabrera.

--Mmm... intuyo a qué obras te referís, pero soy todo oídos...

--Ok. Esta semana estuvieron en Bahía los arquitectos de los mormones y ya fue definido el proyecto definitivo y está todo listo para empezar. La idea es comenzar antes de fin de año, es un proyecto enorme y creo que ya tienen una empresa constructora definida.

--¿Es local?

--No, es una firma que ya les construyó en otras ciudades, pero seguramente tomarán mano de obra local o tercerizarán algunos trabajos. Insisto, antes de fin de año la obra estará en marcha.

--Me hablaste de otra gran obra...

--Sí, días atrás te la mencioné por arriba pero ahora tengo todos los detalles. Me refiero a una megaconcesionaria de autos que se va a construir en Cabrera.

--¿La que estará ubicada frente a un gran complejo comercial, al lado de una firma alemana dedicada también a la venta de vehículos?

--Exacto, y todo se inicia en enero de este año, cuando se funda Stellantis, un gran grupo automovilístico internacional ítalo-franco-estadounidense con sede en Países Bajos, fruto de la fusión entre iguales del ítalo-estadounidense Fiat Chrysler Automobiles y el francés Groupe PSA, es decir, Citroen y Peugeot.

--¿No me digas que allí se construirán salones de venta de Fiat, Jeep, Citroen y Peugeot?

--Así es amigo. Pero te digo más, todas estas marcas pasan a estar en la órbita de un mismo grupo empresarial encabezado por Don Luis, que mantiene su escudería Chevrolet en calle Vieytes y también llega con este emporio de grandes marcas a Viedma.

--Tremenda concentración de concesionarias en Cabrera.

--Así es, y en el predio que te comenté, de una hectárea, pronto comenzarán a construir salones y talleres que ocuparán 5 mil m2 cubiertos.

--¿Tenés algún detalle más?

--Que allí van a construir una confitería muy bonita y que además habrá un lavadero automático de autos, Otro detalle importante es que obviamente los empresarios van a pavimentar más de una calle del sector, pero tienen intenciones de hacer que al menos algunas sean una especie de nuevo acceso al barrio Patagonia, aliviando un poco el tránsito a Pilmayquén.

--Muy interesante y felicitaciones a Luis y su gente, qué bueno que aún haya empresarios dispuestos a invertir en el país pese a todas las dificultades que se presentan.

--Que no son pocas. Acá en Bahía, por suerte, están buscando la forma de atraer inversiones.

--¿Qué piensan hacer?

--Me dijeron que la Muni está terminando un proyecto muy amplio de exención impositiva para todas las radicaciones industriales que se realicen, como parte de algunas medidas de la post pandemia para incentivar la llegada de inversiones y para presentar a Bahía Blanca como un lugar amigable.

--Supongo que algún detalle tenés.

--Lo van a presentar en los próximos días en el Concejo, pero la idea es que, por cinco años, las empresas que se radiquen estén eximidas del pago de tasas municipales. Incluso están viendo de aplicar esos beneficios a firmas que ya estén radicadas pero decidan hacer obras de ampliación. Hay algunas empresas dando vueltas, así que con esto se espera tentarlas.

--Muy buena decisión, aunque por otro lado ingresó al Concejo el proyecto de la Mesa Multisectorial de sobretasa para grandes empresas.

--Sí y veremos qué sucede con eso. De todos modos, la idea de la Muni sobre las eximiciones es buena. Solo espero que el sistema de beneficios sea ágil y no como sucede con otras dependencias municipales donde te atienden a los postres...

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--¿A qué te referís?

--De muy buena fuente me comentaron que hay muchos criaderos de cerdos que están que vuelan porque una oficina que se llama Guía, Marcas y Señales, donde deben hacerse los trámites para transportar animales para faena, atiende de vez en cuando y se pierden ventas.

--¿En esto no tiene nada que ver el Senasa?

--No, me dijeron que en Senasa el trámite es muy rápido, donde es muy lento es en la Muni.

--Bueno, raro que no hayas venido con ningún chisme del sector céntrico, todo más que quieto, ¿no?

--Sí, mis amigos del sector gastronómico están que vuelan, realmente dicen que no aguantan más y que el próximo paso es bajar las persianas. De todas maneras hay algunos que se han reinventado.

--Te sigo. Avanti...

--Mirá, un viaje por Alsina al 300 nos da la oportunidad de ver cómo gente vinculada al turismo ha tenido que reinventarse para sobrellevar estos tiempos adversos de pandemia.

--¿Te referís a MM?

--Claro. Convirtió el amplio espacio de su agencia de viajes en lo que denominó un Coffee & Travel. Readaptó el local con buen gusto y jerarquía y ahora, además de decidir tu próximo viaje, poder degustar exquisiteces gastronómicas.

--Ojalá le vaya muy bien. ¿Y de la esquina de Sarmiento y Mitre sabés algo?

--Sí, como te dije hace tiempo, ahí está a punto de ser habilitada otra muy buena opción gastronómica. El corte de cintas será a fin de mes.

--Todo muy lindo, pero andá al grano y decime qué abrirán allí...

--Una franquicia que nace de manera simultánea con Mar del Plata, donde tiene dos locaciones, y la de acá. Desde tempranito, desde la hora del desayuno, y hasta las 20, va a funcionar Eclair, Coffee & Patisserie, cuyo fuerte parece estar en la pastelería.

--Tendremos que ir a comprobarlo...

Millonaria demanda a la víctima de un robo

--¿Qué tenés de los tribunales?

--Te voy a contar una historia que puede sonar a insólita y que de alguna manera tiene relación con la causa de Franco Fri, el joven que estuvo 6 meses preso por delitos sexuales que no había cometido.

--¿Hay más casos?

--Parece que sí, pero este que te voy a detallar tiene un agregado especial: por un erróneo reconocimiento fotográfico, demandaron a un vecino del barrio Patagonia que sufrió una entradera a fines de noviembre de 2018.

--¿Cómo? No entiendo...

--Lo que escuchás. Después del robo, la víctima -que en ese momento estaba con su familia, fue golpeada y sufrió el saqueo de una importante cantidad de dinero y joyas- dijo que a uno de los ladrones lo podía reconocer "por su mirada", ya que llevaban pasamontañas.

--¿Y?

--Reconoció por fotos a una persona que no había sido autora del hecho y que fue detenida durante un allanamiento en su casa, delante de sus hijos (con lo que implica toda esa acción) y que estuvo al menos 5 días presa en un calabozo, rodeada por delincuentes, aunque finalmente la sobreseyeron.

--¿Y cómo pudo zafar?

--Casi de milagro, como Fri, porque el "supuesto ladrón" encontró el video de una cámara de seguridad que, a la hora del atraco, sobre las 22, lo mostraba saliendo de su casa, en Villa Rosas, es decir en la otra punta de la ciudad.

--¿Y la demanda es contra la víctima del robo?

--Sí. La inició asesorado por el abogado Juan Ignacio Vitalini y avanza en el Juzgado Civil y Comercial N° 2 (expediente 120.952). Reclama 1.067.000 pesos por daños moral, patrimonial y psicológico. Dicen que, de no ser por el video, pudo "comerse" 10 años o más de condena.

--¿Y no hay reclamo al Estado?

--El abogado consideró que la fiscalía actuó con impericia (no avanzó hacia otras líneas de investigación), pero por el momento no accionó como sí lo hizo contra la familia asaltada, cuya conducta la consideró "irresponsable". De hecho dijo que, después de identificarlo en fotos, el demandado rectificó su versión en otro reconocimiento, pero en rueda de personas, aunque "el daño ya estaba hecho". En la demanda el abogado dijo que no es lo mismo dudar de alguien que señalarlo fehacientemente como autor de un delito.

--¿Pero considera que fue una maniobra dolosa, como para demandar a la víctima?

--No. No la acusa de actuar con dolo, pero en la presentación se aclaró que, para formular ese tipo de acciones por daños y perjuicios basta que haya negligencia o culpa al realizar una imputación errónea. Y citaron antecedentes de otros casos judiciales.

--La verdad, nunca había escuchado una demanda de ese tipo, contra la víctima/testigo de un delito.

--No es común, aunque me comentaron que el mismo abogado tiene otra en curso, también por un robo y por otro reconocimiento que tuvo falencias.

--Qué tema difícil, el de la valoración de la prueba en hechos delictivos. Me pongo en el lugar de un inocente detenido y debe ser terrible.

--Exacto. En el caso de las entraderas, el hombre acusado tiene una empresa de catering empresarial y esto, lógicamente, lo perjudicó, más allá de los traumas emocionales y psicológicos por los que pasaron él y su familia.

--Claro, habrá que esperar para ver si la Justicia considera que la víctima, finalmente, es culpable o no de esta situación. ¿Levantamos campamento?

--Sí dale, vos dedícate como siempre a las pastas que yo me voy a prender el fuego.

--Dale, hasta la semana que viene.