"Blindspotting", la serie en la que la comedia y la tragedia son dos caras de la misma moneda

El actor, guionista y productor estadounidense Rafael Casal, que este lunes lanza Blindspotting a través de la plataforma Starzplay, una serie que da continuidad a la elogiada película homónima de 2018, aseguró que en ella combina la comedia y la tragedia de forma natural porque el ser humano es "una criatura multigénero".

"Uno no se levanta y dice ‘hoy es un día de comedia, y mañana va a ser un día de tragedia’. No existimos de esa manera, y entonces me pareció fácil mostrar las dos facetas juntas", apuntó Casal en charla con Télam y otros medios latinoamericanos.

Blindspotting comienza seis meses después de la película dirigida por Carlos López Estrada que, con su estreno en el festival de Sundance, supuso un muy prometedor debut como guionistas y productores de Casal y de su socio, el rapero y cantante Daveed Diggs.

Amigos desde la época del colegio en Oakland, California, Diggs y Casal compartían su amor por la poesía, el rap y el cine, y decidieron escribir una historia de dos amigos que diera cuenta de las particularidades socio-culturales del Área de la Bahía de San Francisco.

Así nació el filme en el que encarnaron a Miles (Casal) y Collin (Diggs), dos compañeros de aventuras de toda la vida cuya relación es sometida a prueba luego de que la volátil e irascible personalidad del primero pone en riesgo la libertad condicional del segundo.

A partir de la mirada sobre esta amistad, la película daba un pantallazo a los conflictos raciales y económicos de una ciudad en proceso de gentrificación en el que los lugareños se sienten cada vez menos en casa.

“Lo difícil de intentar representar una ciudad en una película es que es claramente imposible”, señaló Casal, quien celebró poder tener la oportunidad de realizar la serie y así, con más tiempo, expandir el retrato de Oakland y alrededores.

“Nos enfocamos en contar una versión de la historia que transcurre ahí —amplió—, y no ser tímidos acerca de la influencia que es la región para nosotros, musicalmente, en la danza, en los diálogos, en la forma en que se ve y se siente la serie, en cómo interactúa la gente, la forma en que se dan las conversaciones sobre lo racial”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Pero los ocho episodios de Blindspotting no solo alejan la lente para abarcar más detalles de la cultura de la Bahía, sino que también corren el foco de Miles y Collin para llevar al centro de la escena a Ashley (Jasmine Cephas Jones), pareja de 12 años y madre del hijo del personaje de Casal.

Al comenzar la serie Miles es detenido repentinamente por la policía y enfrenta varios meses en la cárcel, por lo que Ashley ve cómo la frágil vida de clase media que habían comenzado a construir se derrumba ante sus ojos.

Ashley y su hijo no tienen más remedio que mudarse junto con la madre y la media hermana de Miles, respectivamente Rainey (la ganadora del Oscar Helen Hunt) y Trish (Jaylen Barron).

"Nos dimos cuenta de que había mucha más historia en este lugar; empezamos a ver a las otras personas que eran los protagonistas de nuestras vidas cuando éramos chicos. Una de esas personas es Ashley, y todas las Trish que conocí, y Rainey se siente muy parecida a mi mamá y a la de Daveed", explicó Casal sobre por qué decidió correr a su personaje a un lugar subordinado.

La trama está ahora orientada por las historias de las mujeres de este mundo, pero Casal aseguró que se propusieron mantener "vivo mucho del tempo y lo que le dio a la película su encanto”, especialmente “la forma en que funciona el lenguaje".

Tal como en la película, en la serie abundan los momentos en los que se suspende la narración tradicional para dar paso a un personaje hablando en verso, a una escena espontánea de baile o a una secuencia de toques oníricos.

La combinación de diversas formas del relato se complementan con frescura en una trama que puede saltar de un pasaje de comedia a otro trágico, o a una combinación de ambos.

"No sé si le ocurre a alguien más, pero cada vez que algo divertido me ocurre siento que otra cosa horrible está pasando al mismo tiempo. Somos una criatura multigénero, estamos experimentando todo eso constantemente al mismo tiempo. Por lo tanto, para mí no se siente raro que un programa de TV haga eso también", concluyó. (Télam)