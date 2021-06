Primer cuarto: Denver, con Campazzo, pierde ante Phoenix, por 37 a 27

Denver Nuggets, con Facundo Campazzo, está perdiendo ante Phoenix Suns, por 37 a 27, al cabo del primer cuarto.

Es el tercer partido de la serie -al mejor de siete- correspondiente a una de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA, la cual tiene al frente a los Suns, 2-0.

La visita impuso su ritmo y dominó en este primer período (11 puntos de Devin Booker), aunque Nikola Jokic se encargó de nivelar y disimuló la floja defensa colectiva.

Campazzo, por su parte, no convirtió y bajó un rebote.

