Missing Children y la solidaria tarea de concientizar y ayudar

Por Pablo Andrés Pascual/ppascual@lanueva.com

“Tenemos que ayudarlos a volver a su casa. Todos los menores tienen que estar con sus familias”.

Ese es el objetivo que cada día se ponen como meta los integrantes de Missing Children Argentina, cuando llegan a sus manos las fotografías y los datos de niños y niñas perdidos en nuestro país.

La tarea se extiende a lo largo del año, sin descanso y apelando a la solidaridad de la comunidad para concretar el hallazgo.

Durante mayo, en el marco del denominado Mes del Niño Perdido, la ONG que lidera desde fines del año pasado la bahiense Ana Rosa Llobet, procura concientizar sobre la problemática y difundir la labor que lleva adelante.

“El ICMEC, que es el Centro Internacional para Menores Desaparecidos y Explotados, y funciona en Estados Unidos, formó en 1999 una red mundial con 23 miembros, uno de los cuales somos nosotros en la Argentina. Por esa razón nos plegamos a las propuestas que hace a nivel internacional”, contó la presidenta de Missing Children a La Nueva.

Llobet describió que “durante mayo se organizaron una serie de actividades con la misión de alertar sobre esta cuestión, visibilizarla y remarcar la importancia del compromiso de la gente para con el tema de los menores perdidos”.

Explicó la necesidad de hacer saber que existen organismos dedicados a la búsqueda de los chicos y chicas, pero que resulta indispensable la colaboración de la comunidad.

“Nada se resuelve si no hay esa mirada comprometida de la gente, que va a aportar el dato necesario para ubicar a ese menor”.

Admitió que en ese aspecto las redes sociales cumplen un rol destacado, ya que permiten la circulación de fotos e información valiosa para la búsqueda.

“Nosotros tenemos la línea de WhatsApp 1141572101 que nos cedió en forma gratuita la empresa Movistar, donde la gente, en unos pocos segundos, puede dejar información que para nosotros resulta vital y de suma importancia”.

Situación

Llobet mencionó que a nivel nacional reciben un promedio de 4 denuncias diarias por niños y niñas perdidas, la mayoría de ellas correspondientes a casos registrados en la provincia de Buenos Aires.

“En la Argentina hay muchos chicos perdidos que no sabemos cómo se llaman. Nosotros podemos hablar de las denuncias que nos llegan, que son un porcentaje relativamente bajo en comparación con los niños y niñas que sabemos que se pierden todos los días”.

“Hay muchas que no nos llegan porque no todo el mundo conoce el trabajo de Missing Children y porque no hay un mecanismo automático para que nos llegue la búsqueda tras la noticia de un menor perdido”, agregó.

Explicó que en la actualidad hay entre 80 y 90 casos activos.

Sobre la incidencia de la pandemia del coronavirus en estas cuestiones, explicó que “el año pasado tuvimos menos denuncias que las habituales, expresamente en la temporada de la cuarentena más estricta. Supongo que tiene que ver con la imposibilidad de salir de la casa y de hacer las denuncias. Tal vez no sea que se perdieron menos chicos y chicas, sino que hubo menos posibilidad de trasladarse para hacer la denuncia”.

Siguió diciendo que en los últimos días, a partir de las nuevas restricciones que se pusieron en marcha para lograr aplacar los golpes de la segunda ola de contagios, “se produjo un repliegue hacia el interior de las casas y también notamos que hemos tenido menos denuncias. Creo, y esto es una apreciación personal, que hay directa relación entre la situación de encierro y la posibilidad de denunciar”.

En tanto, Llobet dijo que la situación en Bahía Blanca “se mantiene estable, no son muchos los casos que tenemos. A veces uno por semana, o cada 15 días, pero no ha variado demasiado la cantidad de denuncias”.

“Acá, en general, el resultado es rápido y, por suerte, se resuelve con cierta inmediatez. La ciudad es chica, se colabora y las redes ayudan mucho”, completó.

Comentó, precisamente, que en Bahía tienen habilitada la línea 156457020 para enviar información sobre menores que están perdidos.

Por otra parte, describió que “la mayoría de las denuncias tienen que ver con adolescentes que entran en los conflictos típicos de esa edad o por desentendimientos con los padres. Lo que nos preocupa también es que la edad de los menores que están perdidos ha ido bajando. Antes se situaba entre los 16 y 17 años y ahora hablamos de menos de 13”.

“La mayoría vuelve a los pocos días, pero mientras tanto estuvieron a merced de un montón de peligros. Eso nos preocupa y es algo que se da en todos lados, no solo en nuestro país”, expresó.

Cambiar la foto de perfil

Llobet indicó que dentro de las iniciativas programadas “estamos posteando en nuestras redes sociales todos los días la foto de un menor con un mensaje vinculado al Mes del Niño Perdido.

Pedimos a la comunidad que ingresen y compartan esas imágenes y las difundan en sus redes sociales, para que estén circulando las caritas de esos chicos”.

Finalmente, comentó que “para el 25 de mayo pedimos que por ese día cambiemos la foto de perfil de la redes sociales y durante esa jornada estén en los perfiles algunos de los chicos que buscamos, como un modo de sensibilizar ante esta problemática”.