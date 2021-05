El Papa volvió a pedir que se liberen las patentes de las vacunas contra el COVID-19

El papa Francisco reiteró hoy su pedido para que se avance con la "suspensión temporaria de derechos de propiedad intelectual" de las vacunas contra el coronavirus, a la vez que ratificó la necesidad de que haya un "acceso universal" al desarrollo científico contra la pandemia.

El Sumo Pontífice convocó a tener "un espíritu de justicia que movilice para asegurar el acceso universal a la vacuna y la suspensión temporaria de derechos de propiedad intelectual".

A través de un video que envió al evento "Vax Live: The Concert To Reunite The World", el Santo Padre convocó a trabajar por "un espíritu de comunión que permita generar un modelo económico diferente, más inclusivo, justo, sustentable".

"El coronavirus ha producido muertes y sufrimientos, afectando la vida de todos, especialmente la de los más vulnerables", puntualizó el ex cardenal primado de la Argentina.

Y agregó: "Y una variante de este virus es el nacionalismo cerrado, que impide, por ejemplo, un internacionalismo de las vacunas. Otra variante es cuando ponemos las leyes del mercado o de propiedad intelectual por sobre las leyes del amor y de la salud de la humanidad".

En esa línea, lamentó también que "otra variante es cuando se cree y se fomenta una economía enferma, que permite que unos pocos muy ricos posean más que todo el resto de la humanidad, y que modelos de producción y consumo destruyan el planeta, la casa común".

Francisco afirmó que una de las "raíces enfermas" de la "oscuridad e incertidumbre" que reina ante la pandemia de COVID-19 es "el virus del individualismo".

"No nos hace más libres ni más iguales ni más hermanos, más bien nos convierte en indiferentes al sufrimiento de los demás. Y una variante de este virus es el nacionalismo cerrado, que impide, por ejemplo, un internacionalismo de las vacunas", se quejó.

En el mensaje a los artistas que participarán del "Vax Live: The Concert To Reunite The World", un concierto benéfico organizado por Global Citizen para apoyar la distribución mundial equitativa de vacunas, el Papa afirmó: "Reciban un cordial saludo de este viejo, que no baila ni canta como ustedes, pero que cree junto a ustedes que la injusticia y el mal no son invencibles".

"El coronavirus ha producido muertes y sufrimientos, afectando la vida de todos, especialmente la de los más vulnerables. Les ruego que no se olviden de los más vulnerables. No se olviden del límite. Además, la pandemia ha contribuido a empeorar las crisis sociales y ambientales ya existentes, como ustedes, los jóvenes, siempre nos lo recuerdan a nosotros. Y hacen bien en recordarlo", remarcó. (NA)