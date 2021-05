Protocolos para la crisis hospitalaria: "El profesional no está solo a la hora de decidir a quién priorizar"

Sara Mercado, integrante del Comité de Bioética del Hospital Penna, habló sobre los protocolos que determinan qué pacientes priorizar en caso de desborde hospitalario.

La licenciada en Enfermería, magister en Gestión y diplomada en Bioética sostuvo que si bien están activos, no fueron aplicados en el centro de salud provincial porque hasta el momento se pudo contener la demanda.

"Estamos en permanente contacto con el Comité de Ética Central de la Provincia, que hizo la convocatoria desde el Ministerio a los diferentes hospitales provinciales para que se conformen los comités. Desde el año pasado se vienen tratando las guías intersocietarias para tener en cuenta en los ingresos y triage que se hacen en emergencia y cuidados intensivos. Esas guías se fueron actualizando y reformulando para esta segunda ola", explicó Mercado en diálogo con La Nueva.

Y agregó: "Esas guías son las que se están utilizando y después, cada comité con los servicios involucrados hacen la adaptación al lugar, teniendo en cuenta la población y las estadísticas".

Tal como indican fuentes sanitarias, se denomina triage a la necesidad de tomar decisiones acerca de la mejor asignación de atención médica cuando los recursos no son suficientes para atender a todos los pacientes que la requieren, con el objetivo de salvar la mayor cantidad posible de vidas.

Comité de Bioética del Penna.

"Hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido que aplicar el protocolo ni en emergencias ni en cuidados críticos porque siempre hubo una opción. La terapia, por ejemplo, tiene camas destinadas a personas con COVID-19 y camas para personas con otras patologías, entonces cuando se supera la cantidad de camas COVID lo que se hace es utilizar camas de otro sector de terapia y derivar personas que estén en mejores condiciones al sector de cuidados intermedios. Como siempre se pudo hacer esta movilización, no hubo necesidad de elegir o priorizar", destacó Mercado.

La integrante del comité sostuvo que "hoy hay camas suficientes" por la utilización de esos otros espacios. Explicó que, por ejemplo, "la terapia pediátrica tiene camas para pacientes adultos porque recibe chicos de 14/15 años que son altos, entonces al haber disponibilidad de camas se pudo internar ahí a personas adultas".

—En caso de que se tengan que aplicar los protocolos, ¿cuál es el criterio para priorizar pacientes?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

—Las guías intersocietarias dicen que no hay un solo criterio a tener en cuenta, sino varios criterios para determinar la situación. Los profesionales tienen, para el momento en el que se encuentran con este dilema, la posibilidad de recurrir a la Unidad de Apoyo Ético, que se desprende del Comité de Bioética; son personas que están disponibles las 24 horas de los 7 días de la semana para que se contacten con ellos, se evalúe la situación, que es en cuestión de minutos, y se tomen decisiones. Pero no hay criterios que se consideren autónomos, no es que porque uno es joven y el otro es adulto, se prioriza al joven. Las terapias tienen escalas que predicen de alguna manera pronósticos favorables o desfavorables, entonces se utilizan esos datos y se comparan con las guías que agregan más factores, no tanto biológicos sino éticos (basados en principios de justicia distributiva). Así se hace una valoración global buscando todas las alternativas para poder atender a las dos personas. En el hospital se fue trabajando para que, además de conocer el protocolo, se vea cada una de las situaciones en el momento que surjan y no se deje al profesional solo con la decisión.

Mercado contó que el hospital cuenta todos los días con un jefe de guardia al que pueden acudir los profesionales de emergencia o terapia que se vean involucrados en ese tipo de situaciones, y "si es necesario se hace la consulta a la Unidad de Apoyo Ético".

"En el mientras tanto se van viendo las camas del hospital, los lugares donde se pueden llegar a hacer movimientos para aprovechar bien todos los recursos y en el caso de que no se pueda, se determina la posibilidad de una derivación. Hace tiempo hubo un encuentro entre todos las instituciones de Bahía para armar un plan estratégico y tener comunicación ante estas necesidades. Superadas todas esas etapas y agotados todos los recursos, está el acompañamiento de la Unidad de Apoyo Ético para ver qué se hace", detalló.

Sara Mercado (primera) y el equipo.

—En el hospital, ¿hay acompañamiento o algún tipo de sostén psicológico dado que conviven permanentemente con la muerte?

—Sí, además del apoyo ante esta situación, también está el desgaste propio del personal que desde febrero de 2020 hasta la actualidad sólo tuvo 15 días, y en algunos casos una semana, de licencia anual. Muchos han contraído la enfermedad y otros han estado asilados por contacto estrecho; es una situación que hay que ir sosteniendo. El año pasado, desde Salud Mental, la residencia de Psicología armó un dispositivo para acompañar a los familiares de las personas internadas, a las personas internadas y a los profesionales.

Mercado destacó que actualmente hay un trabajo colaborativo entre los hospitales, "convocado incluso por la secretaría de Salud del Municipio, que pide tener la información actualizada para ver la mejor distribución de las camas y de los recursos".

De todas formas, reconoció que la situación en Bahía Blanca "es preocupante", por lo que "se pide que las personas no se descuiden ni se confíen".

"Es importante el lavado de manos, el distanciamiento, la buena utilización del barbijo, ventilar los ambientes, que no haya muchas personas en ambientes cerrados y cerrar un poquito más las burbujas o grupos de personas con las que tenemos contacto para que esta situación pase. Ya lo hicimos el año pasado y funcionó muy bien; ahora es más difícil restringir a las personas, pero al no ser una restricción tan severa, hay que hacer mayor énfasis en los cuidados personales y hacia los otros", sostuvo.

La situación sanitaria en Bahía sigue siendo compleja, aunque en los últimos días se registró un descenso en la ocupación de camas de terapia.

La disponibilidad para internación es dinámica. La semana pasada desde el Hospital Municipal advirtieron que estaban "sin posibilidad de ofrecer asistencia respiratoria al paciente COVID que la requiera", por lo que realizaron derivaciones a otros centros médicos.