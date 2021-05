Hospitales recibieron poemas anónimos: una caricia a los trabajadores de la Salud

Ayer, cada hospital de Bahía Blanca recibió una grata sorpresa anónima que levantó el ánimo y trajo algo de alivio y reconocimiento a los trabajadores de la Salud: un sobre con poemas dedicados a ellos, para acompañar desde la palabra dicha a quienes están desde el inicio de la Pandemia en la primera línea.

Se trata de una creación colectiva realizada por vecinos agradecidos a partir de una propuesta surgida en un Taller Literario de nuestra ciudad.

Sus autores decidieron, en forma grupal, expresar a través de estas piezas literarias su profundo agradecimiento a cada eslabón del sistema de Salud: médicos, enfermeras y enfermeros, personal de limpieza, administrativos.

A ellos, quienes, por estas horas, deben asistir a pacientes en estado crítico, consolar, contener y trabajar arduamente para luchar contra un virus que desconcertó al mundo entero y que ya se cobró millones de vidas.

Un tejido amoroso que busca ser una red para quienes están más expuestos y han hecho un llamado a extremar los cuidados sanitarios y comunitarios por haber alcanzado situaciones límites.

Quienes quieran comunicarse con los autores pueden escribir a palabriendopalabruptas2021@gmail.com

Debajo, la obra que se envió.

A todos los trabajadores de la salud

Para caminar con vos

vayan mis palabras a manera de abrazo,

con gratitud infinita.

Que mi deseo impostergable haga que TODOS

escuchemos tus pedidos

y seamos uno ante tus desmedidos esfuerzos.

Que cuando desfallezcas, me sientas muy cerca

sosteniendo tu mano, siempre.

***

Éste es un mimo a quienes tan calladamente trabajan por el prójimo.

Estas palabras sean un hilo de ternura para transmitirles toda la confianza en que ESTO TAMBIÉN PASARÁ.

***

Hoy no sufro este dolor sola. No me duelo sola, ni como mujer, hermana, hija, amiga ni como el más solitario de los seres vivos. No soporto este dolor como católica, judía, mahometana ni como atea. Hoy sufro. No importa mi nombre, mi nacionalidad, ni mi color de piel.

Si no fuese mujer, si no fuese hombre, niño, planta, arena, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo, judío, ni mahometano, también lo sufriría. Solo esto, hoy sufro pero no sola, sufro contigo.

***

Bendito agente de salud, Gracias.

Sos la esperanza de que el sol vuelva a brillar

en todas las ventanas. Que el Dios de la vida te de Fuerzas, Salud, Sabiduría

para seguir acompañando a los aislados,

y sacar fuerzas de flaqueza.

Para devolverte tus desvelos dibujamos una nueva realidad, con un hilo de amor,

para salir adelante.

Nuestro pueblo sufre y estás donde te requieren. Nosotros sorteamos la distancia y alzamos tu nombre con gratitud infinita.

Una lluvia de caricias refresque tu alma buena

y que aun en la oscuridad del caos y la locura,

que tu trabajo sin pausa nos permita ver los colores que nos faltan.

Ni tus manos ni tus ojos me son desconocidos, damos gracias a Dios por esto.

***

Que su cansancio se transforme en dicha y tus ojos sean el faro por el que brille su alma pura. El amor nos convoca y es imposible desoírlo.

Sin distancia y conociendo sus pesares, invocamos el nombre de cada uno de ustedes para decir:

¡Oh María, Madre mía! Cuida a éstos Ángeles que arriesgan sus vidas, para salvar las nuestras.

***

Sobre las montañas

el cielo anuncia tormentas

¿La tarde se hace noche o la noche se hace día? En una lucha infinita de luz y sombra

Juntos esperamos el nuevo amanecer.

El amor nos convoca.