Arrancan las finales de la Liga Nacional de básquetbol; juegan Ruesga y Deck

Básquetbol

- Comenzará la final de la Liga Nacional, pactada al mejor de cinco encuentros, en cancha de Obras Sanitarias (Capital Federal):

17.00, Quimsa vs San Lorenzo

- Se disputarán dos partidos pendientes en la Liga ACB española, con presencia bahiense:

13.30, Andorra (Fausto Ruesga) vs Fuenlabrada

16.00, Barcelona vs Obradoiro

- La NBA ofrecerá hoy siete juegos:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

20.00, Hornets vs Bulls

20.30, Mavericks vs Nets

20.30, Raptors vs Wizards

21.00, Pistons vs Grizzlies

21.00, Pacers vs Hawks

23.00, Warriors vs Thunder (Gabriel Deck)

23.00, Clippers vs Lakers

Fútbol

- Sigue su desarrollo la fase de grupos de la Copa Libertadores

19.00, Always Ready (Bolivia) vs Dep. Táchira (Venezuela)

19.00, Junior (Colombia) vs Fluminense (Brasil)

19.00, Atl. Nacional (Colombia) vs Argentinos Jrs.

21.00, Independiente Santa Fe (Colombia) vs River Plate

21.00, La Guaira (Venezuela) vs América Cali (Colombia)

- En el mismo rumbo va la Copa Sudamericana, que hoy contará con siete partido:

19.15, Arsenal vs Wilstermann (Bolivia)

19.15, Libertad (Paraguay) vs Goianiense (Brasil)

19.15, Gremio (Brasil) vs Aragua (Venezuela)

21.30, San Lorenzo vs 12 de Octubre (Paraguay)

21.30, Peñarol (Uruguay) vs River (Paraguay)

21.30, Sp. Huancayo (Perú) vs Corinthians (Brasil)

23.00, La Equidad (Colombia) vs Lanús

- Se definirán las semifinales de la Europa League:

16.00, Arsenal (Inglaterra, 1) vs Villarreal (España, 2)

16.00, Roma (Italia, 2) vs Manchester United (Inglaterra, 6)