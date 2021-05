Elecciones del Consejo de Residentes Españoles en la demarcación consular de Bahía Blanca

El domingo 16 del corriente se celebrarán elecciones para renovar el Consejo de Residentes Españoles de la demarcación consular de Bahía Blanca, con dos listas en pugna.

La lista blanca se denomina "Españoles para todos" y está conformada por las siguientes personas: María Avelina "Maribel" Martínez Cortes, es actual integrante del CRE y primer vocal titular de la Federación Regional de Sociedades. Fue además vicepresidente del Centro Castellano y Leonés de Bahía Blanca y presidente de Casa de Madrid en esta ciudad.

María Avelina "Maribel" Martínez Cortes.



Le sigue en la lista el dorreguense Fabián Lorenzo Ferrero Rodríguez, directivo de la Asociación Española de S.M. de esa ciudad y del Centro de Castilla y León "Ribera del Duero" del cual fue presidente.

Completan la lista como titulares Stella Maris Ortego Méndez actual integrante del CRE, Gabriel Vaccarino Blanco ex integrante de Casa de Madrid, Miguel Herrero Domínguez actual vicepresidente de la Federación Regional de Sociedades Españolas, Ermelinda Poli Martínez y Tamara Moulia Dumrauf.

Son suplentes Juan Carlos Escalas Salón directivo y ex presidente de la Asociación Española de Punta Alta y ex dirigente de Casa de Mallorca, Macario Lozano Prieto ex presidente de la Federación Regional de Sociedades Españolas y María del Carmen Abad Lozano ex integrante del CRE.

La lista rosa, denominada "Participación Española" está encabezada por Mabel Olga Herrero Pérez, actual secretaria del CRE, pro secretaria de la Federación y ex presidente de Casa de Madrid.

Mabel Olga Herrero Pérez.



Le sigue en la lista Estela Ester Menéndez Carro actual presidente de la Asociación Española de S.M. de Punta Alta y dirigente de la Federación Regional de Sociedades Españolas.

Completan la lista Néstor Hugo Herrero Pérez, dirigente de la Federación Regional de Sociedades Españolas y ex presidente de Casa de Madrid en Bahía Blanca; Luis Gustavo Cuenca Reyzábal tesorero del Centro Castellano y Leones de Bahía Blanca y dirigente de la Federación de Asociaciones Castellano Leonesas de la República Argentina; Soledad Carbajo de Barayazarra presidente del Centro de Castilla y León "Ribera del Duero" y dirigente de la Federación de Asociaciones Castellano Leonesas de la República Argentina; Diego López Soler directivo y ex presidente de la Asociación Española de S.M. de Coronel Dorrego y Desamparados Suay Palomar actual integrante del CRE, ex presidente de la Federación Regional de Sociedades Españolas y ex directiva del Centro Valenciano de Bahía Blanca.

Son suplentes Roberto Juan Huarte Arroyo directivo de la Asociación Española de S.M. de Punta Alta, María de la Concepción García Muñoz vicepresidente del Centro Castellano y Leonés de Bahía Blanca y Marcelo Antonio Gómez Vallejo presidente de la Sociedad Española de S.M. de Trelew.