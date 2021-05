Playstation integrara a Discord en 2022

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Lejos de ser una adquisición por parte de Sony, una inversión minoritaria y un acuerdo entre ambas partes le permitieron confirmar la integración del software para principios del año que viene. Esta noticia cae luego del rechazo por parte de Discord de ser adquirida por parte de Microsoft por la módica suma de $10.000 Millones de dólares.

Discord por el momento prefiere mantenerse independiente y no limitar sus capacidades de llegada a distintos mercados. Durante todo el año pasado vimos un numero inmenso de nuevos usuarios en la plataforma, ya se para usarla como medio de estudio o para jugar Among Us.

Esta sin dudas es una buena noticia para los usuarios de Playstation 5, que ya llevan bastante tiempo usando su consola de ultima generación para correr juegos de la generación pasada por falta de nuevas ofertas, pero ese es tema para otro día.