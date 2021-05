Vildoza, otro argentino que jugará en la NBA: "Es un día muy fuerte para mí", aseguró

El base argentino Luca Vildoza se transformó hoy en jugador de New Yorks Knicks de la NBA y será el tercer basquetbolista nacional en la competición, según confirmó su representante, Claudio Villanueva.

"Hoy es un día muy fuerte para mí, porque me toca despedirme de toda la gente de Baskonia. Y eso no es nada sencillo. Cuando llegué a Vitoria era un jugador que simplemente soñaba con una oportunidad. No quería más que eso", dijo.

El agente oficializó la noticia en diálogo con ESPN de Estados Unidos y también trascendió que firmará por cuatro temporadas y un monto de 13 millones y medio de dólares.

"Tomar la decisión de irme no ha sido para nada sencillo. Sin embargo, tengo que dar el paso. Poder jugar en la NBA para mí es el sueño máximo. Era lo que proyectaba cuando era un niño y jugaba en la habitación de casa con mi padre. Quiero y necesito concretar la utopía. Y medirme", agregó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

A diferencia de Deck, Vildoza podría jugar los playoffs, ya que los Knicks se ubican cuartos en el Este.

Vildoza completará los procesos migratorios y de protocolos por COVID-19 antes de sumarse.

Vildoza, de reciente paso por Baskonia Vitoria, terminó como MVP de las finales pasadas de la Liga Endesa, en las que su equipo se consagró campeón y él aportó 17 puntos, 2 asistencias, 4 rebotes y 20 de valoración.

La llegada del ex Quilmes de Mar del Plata a la NBA será la 15ta. en la historia argentina, que en el presente tiene a Facundo Campazzo (Denver Nuggets) y Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder).