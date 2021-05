Por qué la burocracia demora la entrega de los restos de Mauricio Dermit

A dos años de la violenta muerte del pescador Mauricio Dermit, su familia reclama la entrega de los restos del hombre calcinado que todavía están en la morgue judicial de esta ciudad por dilaciones de distinta índole, principalmente administrativas.

Como último paso para que los familiares de la víctima puedan disponer del cadáver, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 bahiense, que desde fines del mes entrante dirigirá el juicio oral a dos de los cuatro imputados, debe ordenar al Registro Provincial de las Personas la inscripción de la defunción de Dermit.

La concreción de esta diligencia en La Plata, por lo general, se dilata aproximadamente 3 meses.

Así lo confirmó Carlos Sosa, titular de la empresa local Sosa Servicios Funerarios, a cargo de las gestiones, quien giró al organismo jurisdiccional el informe de la prueba de ADN al occiso, el certificado de defunción emitido por el médico forense con las causales de su muerte y su partida de nacimiento, entre otros documentos.

La entrega del cuerpo de Dermit a sus parientes registra un retraso considerable: primero por el excesivo tiempo que transcurrió hasta que se practicó el estudio genético y segundo por la demora en la obtención del certificado de nacimiento de Dermit, según explicó Sosa.

Estas tardanzas provocaron que expirara el plazo límite de 60 días para inscribir la defunción de una persona en el Registro, motivo por el cual los trámites debieron llevarse a cabo mediante la vía judicial.

“La demora se produce por motivos administrativos de la Justicia. De hecho, llamé al tribunal y la secretaria me dijo que la documentación que entregué aún no se firmó. No sé por qué los jueces demoran tanto en ordenarle al Registro (con sede en La Plata) que inscriba la defunción de Dermit”, expresó Sosa.

“Hubo un montón de procesos, porque el hombre fue incinerado; hay mucha burocracia en el medio. La prueba de ADN tardó como un año, pero su exmujer estuvo 6 meses para conseguir la partida de nacimiento”.

“Como tenemos una empresa fúnebre, sabemos cuáles son los pasos a seguir, que son complicados por su judicialización. Ya hemos intervenido en otros”, explicó Sosa.

“Hay que ponerse en el lugar de la familia. Esto no me reditúa nada, pero sé bien que si no lo hago, no lo va a hacer nadie”, cerró.



Desesperación



Silvina Paz, exmujer de Dermit y con dos hijos de 29 y 26 años en común, denunció esta situación.

“Decidí informar esto porque estamos cansados, además del dolor que sentimos. Más allá de que sea su exesposa, estuve casada con él casi 20 años. El dolor está, sobre todo por lo traumática que fue su muerte”, opinó Paz.

“Quizás así agilizan las cosas y nos dan una respuesta. Lo único que queremos es el cuerpo de Mauricio, porque se van a cumplir dos años que está en la morgue y no le pudimos hacer una despedida”, agregó.

“Lo asesinaron hace dos años y todavía no tuvimos respuesta sobre sus restos. El juicio, que iba a empezar el miércoles (2 de junio), se postergó por la pandemia porque hay casi 70 testigos para declarar”, remarcó.



Tanto Paz como los hijos de ambos mantenían una buena relación con Dermit.

“Es más, mi hijo trabajaba con Mauricio y ahora está trabajando con lo que le dejó el padre en Pehuen Co para excursiones de pesca”, señaló Silvina, quien aseguró no conocer a los imputados por el asesinato de su exmarido.

Debate postergado

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Escena. El 4 de junio de 2019 Dermit apareció calcinado dentro de un Fiat Uno, que los autores del hecho abandonaron cerca del balneario Maldonado.



Con preventiva. Por el hecho están procesados Omar Bacci, Pablo 'Paisa' Martínez, Sofía Molina y Alexis Simón Ferreira. Les imputan el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el resultado de muerte y la intervención de 3 o más personas.



Autopsia. Dermit tenía un golpe en la cabeza, aunque creen que murió por asfixia. Sí se estableció que estaba fallecido antes del incendio.



Incertidumbre. “No están claras las circunstancias, si es que lo quisieron extorsionar. La acción (homicidio) parece desmedida. Pudo haber sido un hecho que se desmadró”, dijo un investigador.



Drogas. Según Fabiana Vannini, defensora de Martínez, “probablemente hay un tema de comercialización de drogas. Es una de las tantas hipótesis, como que se estuvieran disputando un mercado”, dijo.



Suspensión. El Tribunal en lo Criminal Nº 3 corrió el juicio, que iba a empezar el miércoles, para 28, 29 y 30 de junio y 2 de julio., cuando se analicen las conductas de Bacci y Martínez. Los defensores de Ferreira y Molina aceptaron un juicio abreviado (Criminal Nº 1), modalidad que aún no fue aprobada por los dos acusados.