Delbonis dio el batacazo y eliminó a uno de los favoritos en Madrid

El azuleño Federico Delbonis logró hoy una de sus mejores victorias en mucho tiempo y dio la nota de la jornada en el Masters 1000 de Madrid, certamen con disputa sobre polvo de ladrillo.

Luego de atravesar la fase clasificatoria, el jugador zurdo Nº77 del ranking mundial sorprendió y eliminó al español Pablo Carreño Busta, 10º preclasificado, por 3-6, 6-4 y 6-3 y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de tenis de Madrid.

El azuleño se repuso de un comienzo muy adverso contra el local Carreño Busta, duodécimo jugador del escalafón mundial, tras ceder el primer set por 6-3 y encontrarse 4-0 en el segundo, tras lo cual logró los 6 games restantes del parcial y lo ganó 6-4.

A Houdini act in La Caja Mágica 🪄



From a set and 0-4 down, @FedeDelbonis rallies to outlast Carreno Busta 3-6 6-4 6-3 in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/Bc9LLcE0UB