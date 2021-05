Marc Márquez, preocupado: "Hablamos de la posibilidad de parar otra vez"

El español Marc Marquez, séxtuple monarca de Moto GP, piloto de Honda oficial, reveló que "habló con los médicos" para analizar la posibilidad de "parar otra vez" para recuperar el brazo derecho lesionado hace diez meses en Jerez de La Frontera, España.

"Después de Jerez, hablamos de la posibilidad de parar otra vez, lo consideramos y lo hablamos con los médicos", señaló Marc Márquez antes de comenzar a acelerar con vistas al Gran Premio de Italia de MotoGP con la Honda, que se disputará el domingo en Muggello.

Durante el Gran Premio de Aragón, que se disputó antes de Le Mans, Marc Marquez volvió a sentir algo especial, pero antes había evaluado volver a hacer una pausa para recuperar el brazo derecho lesionado hace diez meses.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Es una de las cosas que no solo se planteó en Jerez, es una de las opciones que valoras si tienes que parar o no, y de momento la progresión es ascendente, sabemos que sufriremos y que las sensaciones no serán buenas", admitió el español nacido en Lérida.

Desde su regreso al Mundial, todos los ojos están puestos en su desempeño, en el cual se aprecia la evolución, particularmente, tras el GP de Francia en Le Mans donde se cayó con piso mojado mientras estaba comandando la carrera.

Sin embargo, la imagen anterior no era la mejor y reconoció Marc Márquez que evaluaron volver a hacer una pausa para recuperar la lesión que data del 19 de julio de 2020 en el húmero y hombro derecho.

"Al final incluso los médicos dijeron que era bueno reintroducir la MotoGP en mi recuperación", aclaró Marc tras mencionar la posibilidad de volver a bajarse de las carreras.