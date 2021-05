¿Lionel Messi y Pep Guardiola estarán otra vez juntos en Barcelona?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El presidente del Barcelona Joan Laporta quiere contratar a Pep Guardiola como entrenador del Barcelona para la próxima temporada, según lo reveló hoy la prensa catalana para reemplazar al neerlandés Ronald Koeman, a quien le avisaron que se tomarán 15 días para definir su continuidad en el club.



"Laporta sueña con Pep Guardiola. El presidente del Barcelona está convencido de que es la mejor opción para sustituir a Koeman y para que se convierta en la pieza angular de su etapa al frente del club", publicó el diario deportivo Sport en su portada.



Guardiola tiene contrato vigente hasta el 2023 con el Manchester City, que este sábado jugará la final de la Liga de Campeones ante el Chelsea, en Portugal.



"Guardiola no quiere escuchar nada que no sea la preparación de la final contra el Chelsea", añadió Sport.



"En Inglaterra crecen los rumores de que Pep (Guardiola) podría dejar el City en el caso de proclamarse campeón de Europa el sábado, entendiendo que ya habría logrado el máximo objetivo para el que fue contratado. El propio entorno del DT dejó entrever en privado que su idea no es la de estirar su etapa en Inglaterra cuando se haya alcanzado el máximo título europeo" señala Sport.



Laporta y Guardiola ya coincidieron en el Barcelona, en 2008, cuando el presidente le dio el mando del primer equipo habiendo estado solo una temporada al frente del Barcelona B. Desde entonces mantienen "una estrecha relación", aseguran en Barcelona.