Coria avanzó en Belgrado, pero ahora deberá bailar con la más difícil

El tenista argentino Federico Coria cumplió una gran actuación y se clasificó para los cuartos de final del ATP 250 de Belgrado, donde se las verá con el número uno del mundo y máximo favorito, el local Novak Djokovic.

Coria, ubicado en el puesto 96 del ranking, empleó una hora y cuarto de juego para imponerse hoy por un cómodo 6-3 y 6-2 a Pablo Cuevas (91), en lo que fue su primer triunfo ante el uruguayo, tras las caídas sufridas en los torneos Challengers, en Buenos Aires 2013 y Guayaquil 2018.

El rosarino, de 29 años, quien había superado en la ronda inicial al serbio Marko Topo (1512), enfrentará ahora a Djokovic (1), a quien nunca cruzó en el circuito, como si lo hizo su hermano Guillermo, en Roland Garros 2005.

