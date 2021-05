Una despedida para todos los bahienses

Tras algo más de cuatro años y medio en Bahía Blanca, mi esposa y yo nos despedimos de esta encantadora ciudad, que nos ha acogido maravillosamente y cuyo recuerdo conservaremos siempre con gran afecto. Nos hubiera gustado saludar personalmente a los bahienses que nos han acompañado en este camino. Lamentablemente, las circunstancias no lo permiten y lo más importante, ahora, es cuidarse, respetando las medidas sanitarias que nos acercan cada día más hacia el final de esta pandemia.

Estos años en Bahía Blanca han sido particularmente intensos por los muchos desafíos que el Consulado General de Italia ha tenido que enfrentar. También han sido años llenos de satisfacciones para la comunidad italiana de toda la jurisdicción consular, que abarca más de un millón de km cuadrados distribuidos en la sexta sección electoral de la Provincia de Buenos Aires y las Provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Una vasta circunscripción, cuya dimensión territorial, no está de más decir, equivale a unas tres veces y media el territorio de Italia.

En particular, quiero recordar la histórica Visita de Estado del Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, a San Carlos de Bariloche; la primera vez que un Jefe de Estado italiano visitaba la circunscripción consular. También quiero señalar el gran esfuerzo que, durante estos años, ha hecho el Consulado por satisfacer la demanda de servicios de nuestros usuarios, es decir, de los ya ciudadanos italianos y de quienes quieren presentar la documentación para que se perfeccione el reconocimiento de su ciudadanía. En este sentido, los resultados de la actividad consular han sido muy relevantes: entre 2016 y 2019 (último año de actividad ‘ordinaria’, antes de la pandemia) los pasaportes emitidos han visto un incremento del 65%. Asimismo, las ciudadanías reconocidas han aumentado un 22%.

Igualmente cabe señalar que, desde 2016 hasta hoy, el registro consular de los italianos inscriptos ha crecido hasta llegar a contar hoy con casi 74.000 inscriptos. Estos resultados son el fruto de nuevas medidas adoptadas por el Consulado, como la apertura mensual de turnos de ciudadanía y pasaportes que han supuesto, además, un aumento de las citas disponibles.

Pero los buenos resultados son siempre fruto de un trabajo de equipo. En primer lugar, quiero destacar el apoyo concreto, constante y fundamental brindado por el Embajador de Italia en la República Argentina, Su Excelencia Giuseppe Manzo.

Además, ha sido esencial la relación directa, cercana e ininterrumpida del Consulado con todos los representantes de la colectividad italiana. En particular, quiero agradecer al Presidente del Comitato degli Italiani all’Estero (Comites) de Bahía Blanca, César Puliafito –y, con él, a las consejeras y consejeros del Comitato–, al Consejero del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), Juan Carlos Paglialunga, y al Presidente de la Federación de Entidades Italianas del Sur Argentino (FEISA), Francisco Nardelli. Interlocutores, todos ellos, de un gran valor profesional y humano.

En los años en los que he tenido el privilegio de vivir en Bahía, ciudad de la que me honra ser ciudadano honorario, he realizado innumerables encuentros con representantes de distintos ámbitos –desde el político al económico, pasando por el cultural y el sector de los medios de comunicación– y, aquí, he tenido también la suerte de coincidir siempre con interlocutores extraordinariamente válidos en cada ámbito, lo cual reafirma, una vez más, el potencial humano e intelectual que reside en la ciudad. Ciudad que, como todos sabemos, tiene por delante una trayectoria prometedora gracias a fundamentos firmes que no quiero dejar de reseñar: su posicionamiento estratégico a nivel geográfico, su capacidad de atracción de inversiones internacionales en tecnología, su sólida capacidad industrial con perspectiva de nuevas inversiones en el sector, por citar solo algunos de los más representativos. Todos ellos son elementos concretos que exigen tener una mirada positiva en el futuro.

El Sistema Italia en Argentina observa, con profunda atención, lo que ocurre en Bahía Blanca y, en los años en los que he dirigido nuestro Consulado, he enfocado gran parte de la actividad a la promoción de los vínculos comerciales entre Italia y la Región. El “I Foro de Inversiones Italia-Bahía Blanca”, que impulsé en 2017, fue una importante ocasión de encuentro y un sólido referente que tener en cuenta en los próximos años.

Finalmente, pero no menos importante, quiero dirigirme públicamente a todo el personal del Consulado General de Italia en Bahía Blanca: ha sido para mí un honor poder trabajar con este equipo que es la verdadera alma del Consulado. Un pequeño gran grupo que, de forma incansable, trabaja para satisfacer una inmensa demanda de servicios. Ha sido un verdadero placer dirigir a esta squadra y no ha habido ni un solo día en el que no haya aprendido algo trabajando con cada una de las personas que son parte de ella.

A todos los bahienes, desde el más profundo y sincero afecto, Grazie!

Antonio Petrarulo es Cónsul General de Italia en Bahía Blanca.